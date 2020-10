Die Verkehrswacht Essen rät zum kostenlosen Lichttest

Essen. Autofahrer sollten Beleuchtungsanlagen kostenlos überprüfen lassen. Die Verkehrssicherheitsaktion läuft noch bis Ende Oktober.

Trotz Corona ist auch in diesem Jahr wieder eine der größten Verkehrssicherheitsaktionen der Republik in Essen gestartet: Der kostenlose Lichttest in einer Kraftfahrzeug-Werkstatt der eigenen Wahl oder in einer Dekra-Niederlassung soll für mehr Verkehrssicherheit sorgen.

Die Verkehrswacht Essen appelliert an alle Autofahrer, von dem Angebot, das den ganzen Oktober gilt, Gebrauch zu machen. Denn nach wie seien die Mängelquoten an den Beleuchtungsanlagen von Fahrzeugen hoch. Mit deren immer komplexeren Technologie gewinne das Thema Autolicht zunehmend an Bedeutung.

Gutes und richtig eingestelltes Licht schützt nicht nur die Fahrer, sondern auch Fußgänger und Radfahrer, heißt es.

