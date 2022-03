Die Ukraine braucht Brot: Essener füllen Supermärkte vor Ort

In vielen ukrainischen Städten sind die Supermarktregale leer. Dieses Bild vom 1. März zeigt einen Einheimischen in Nikolaev.

Essen. Die Supermarktregale sind leer, die Ukrainer brauchen Brot. Ein Essener Exporteur und die Caritas wollen Lebensmittel in Läden vor Ort bringen.

Die Spendenaktionen und Hilfstransporte in die Ukraine sind ohne Zahl, die Hilfsbereitschaft scheint grenzenlos – und doch sind die ukrainischen Supermarktregale leer. „Die Menschen brauchen Brot“, sagt der Essener Geschäftsmann Thomas Schiemann. Gemeinsam mit der Caritas Essen will er dafür sorgen, dass wieder Lebensmittel in die Läden kommen, dass die Ukrainer nicht hungern müssen.

„Wir ziehen das ganz professionell auf, weil Aktionismus niemandem hilft“, sagt Schiemann. Als Lebensmittelexporteur, der Freunde, Verwandte und Geschäftspartner in der Ukraine hat, könne er dort auf ein dichtes Netzwerk zurückgreifen. So habe er die größte Handelskette des Landes, Silpo, gewonnen: Sie erhalte im Land keine Ware mehr und warte auf die Lebensmittel aus Deutschland. Die werde sie in ihren Filialen anbieten, ohne selbst daran zu verdienen. „Wir haben die Zusicherung, dass alle Einnahmen ausschließlich für humanitäre Zwecke genutzt werden“, ergänzt Caritas-Direktor Björn Enno Hermans.

Wäre das Brot kostenlos, könnte es Tumulte geben

Kostenlos verteilen könne die Handelskette die gespendeten Waren nicht. „Das würde nur zu Tumulten in den Läden führen, darum müssen die sozusagen eine kleine Schutzgebühr erheben“, sagt Hermans. Auch auf der anderen Seite der Spendenaktion habe man Sicherungen eingezogen. So sollen die Lebensmittel von deutschen Unternehmen kommen, die sie im besten Fall spenden, im zweitbesten Fall zum Einkaufspreis abgeben. Bevor die Produkte eingekauft werden, überprüfe das deutsche Einzelhandelsunternehmen „Kaufland“ die Preise. „Wir müssen unbedingt verhindern, dass sich das Masken-Drama wiederholt und jemand an den dringend benötigten Hilfsgütern verdient“, betont Thomas Schiemann.

Eingekauft werden sollen vor allem haltbares Brot, Babynahrung, Instantnudeln und Wasser – so steht es auf der Dringlichkeitsliste aus der Ukraine. Offenbar gibt es dort ein Trinkwasserproblem, und Wasserfilter sind derzeit selbst in Deutschland nicht leicht erhältlich, sagt Caritasdirektor Hermans. Die begehrten Güter sollen en gros eingekauft und palettenweise auf ukrainische Lkw verladen werden, die bisher für Schiemanns Unternehmen unterwegs waren. Die Zollformalitäten lasse er über seine Mitarbeiter in Kiew erledigen, die ihr Büro in eine Tiefgarage verlegt haben und ehrenamtlich für den Hilfseinsatz arbeiten.

Lebensmitteltransport soll nächste Woche starten

Von ihnen hört Schiemann, „dass die Straßen, wenn man nicht direkt durch Kriegsgebiet fährt, noch sicher sind“. So könnten die Lebensmittel von zwei Lager-Standorten aus in die ganze Ukraine verteilt werden. Alle Stationen des Transports seien durchgeplant, die Lastwagen stünden bereit – nun fehle nur noch die Ladung. Die erste Großbäckerei habe schon einige Paletten Vollkornbrot zugesagt, doch Schiemann will nur voll beladene Lkw auf die Reise schicken. „Wir sprechen die Produzenten an, die uns Lebensmittel spenden können. Und wir bitten Bürger und Bürgerinnen um Geldspenden, mit denen wir Brot kaufen können.“ Überwiesen werden könne das Geld auf das Spendenkonto der Caritas, die selbstverständlich auch Spendenquittungen ausstelle.

Schon nächste Woche könne der erste Transport starten und weitere sollen rasch folgen, sagt Schiemann. „Wenn alles klappt, wird daraus eine ganz große Welle.“

Caritasverband für die Stadt Essen: IBAN DE17 3606 0295 0000 0055 50. Stichwort „Lebensmittel Ukraine“

