Die Übersicht: Asiatische Restaurants im Essener Norden

Essen-Altenessen. Von Chinesisch bis Thailändisch: In Essen-Altenessen gibt es einige asiatische Restaurants. Die Übersicht mit Öffnungszeiten und Highlights.

Chinesisch, Thailändisch oder Japanisch: In Altenessen gibt es verschiedene Restaurants mit asiatischer Küche. Unsere Redaktion gibt einen Überblick – inklusive Preisen und Öffnungszeiten.

Asia Cuong Anh

Der Imbiss an der Hövelstraße bietet gebratene Nudeln mit verschiedenen Beilagen wie Hühnerfleisch oder Tofu. Generell gibt es eine große Auswahl an Hühnerfleischgerichten, aber auch Spezialitäten wie Garnelen in Hoi-Sin-Soße oder Ente nach Sze-chuan Art.

Adresse: Hövelstraße 168, 45326 Essen

Öffnungszeiten: montags bis samstags: 11 Uhr bis 20 Uhr, Sonntag Ruhetag

Asiahung

Die Restaurant-Kette „Asiahung“ ist auch im Altenessener Allee-Center vertreten. Auf der Speisekarte stehen vietnamesische Spezialitäten wie Sommerrollen und gefüllter Hefeteig sowie verschiedene Currys und gebackene Gerichte.

Adresse: Altenessener Straße 411

Öffnungszeiten: montags bis samstags: 9 Uhr bis 20 Uhr, Sonntag Ruhetag

Weitere Infos: www.asiahung.de

China Thai Imbiss

Der „China Thai Imbiss“ setzt auf thailändische und chinesische Fast-Food-Speisen, darunter etwa gebratene Nudeln und gebratener Reis mit unterschiedlichen Beilagen sowie verschiedene Rind- und Schweinefleischgerichte.

Adresse: Altenessener Straße 452, 45329 Essen

Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags: 12 Uhr bis 15 Uhr und dann wieder ab 17 Uhr, Montag Ruhetag

Fàn-China Restaurant

Das Restaurant „Fàn-China Restaurant“ hat sich laut eigenen Angaben der authentischen chinesischen Küche verschrieben. So stehen unter anderem Rindfleisch nach Sichuan-Art, handgemachte Nudeln und verschiedene Hot-Pot-Varianten auf der Speisekarte.

Adresse: Kleine Hammerstraße 53, 45326 Essen

Öffnungszeiten: täglich von 11.30 Uhr bis 15 Uhr und dann wieder ab 17.30 Uhr

Weitere Infos:www.facebook.com/chinarestaurantfan

Manh Dung Nguyen hat in Altenessen das Restaurant „Gunkan“ neu eröffnet. Er bietet einen Mix aus vietnamesischer und japanischer Küche. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Gunkan

Das Restaurant „Gunkan“ bietet einen Mix aus japanischer und vietnamesischer Küche. Inhaber Manh Dung Nguyen ist laut eigenen Angaben „Sushi-Meister“ und serviert außerdem noch Currys, Suppen und Udon-Nudel-Gerichten.

Adresse: Altenessener Straße 450, 45329 Essen

Öffnungszeiten: montags bis freitags: 11.30 Uhr bis 12 Uhr, samstags und sonntags: 12 Uhr bis 23 Uhr

Weitere Infos:www.gunkan-essen.de

Nihao

„Chinatown in deinem Wohnzimmer“ lautet das Motto des Schnellrestaurants Nihao. Bestellt werden können Klassiker der chinesischen Küche wie Chop-Suey oder Saté sowie verschiedene Fleisch- und Fischgerichte mit Hoisin-, Süß-Sauer- oder Erdnusssoße.

Adresse: Vogelheimer Str. 104, 45329 Essen

Öffnungszeiten: dienstags und donnerstags: 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr und dann wieder ab 17.15 Uhr, mittwochs: 11.15 Uhr bis 14.45 Uhr und dann wieder ab 17.15 Uhr, samstags: 11.30 Uhr bis 14.45 Uhr

Weitere Infos: www.nihaoessen.com

Yolla Sushi

Eine Auswahl an verschiedenen Sushi-Variationen bietet das „Yolla Sushi“ an der Bäuminghausstraße.

Adresse: Bäuminghausstraße 65, 45326 Essen

Öffnungszeiten: täglich von 11.30 Uhr bis 22 Uhr

