Die Stadt Essen bleibt für Wohnmobil-Touristen eine Diaspora

An der Baedekerstraße im Südviertel bietet die Stadt Essen fünf Stellplätze für Wohnmobile an.

Essen. Gerade einmal fünf Stellplätze bietet die Stadt Essen Wohnmobilreisenden an. Dabei bleibt es. Obwohl der Bedarf laut Reisemobilverband höher ist.

Verreisen mit dem Wohnmobil liegt voll im Trend, seit Corona erlebt die Branche einen regelrechten Boom. Obwohl Essen wegen seiner touristischen Highlights wie Zeche Zollverein oder das Museum Folkwang für Städtereisende ein attraktives Ziel ist, dürften viele Wohnmobilisten aber an der nächsten Autobahnabfahrt vorbeifahren. Denn es mangelt an geeigneten Stellplätzen. Ein politischer Vorstoß der SPD im Rat der Stadt, daran etwas zu ändern, lief ins Leere. Dabei wäre der Bedarf nach Einschätzung der Reisemobil-Union groß.

Gerade einmal fünf Stellplätze bietet die Stadt Essen Wohnmobilreisenden für einen Zwischenstopp in der Ruhrstadt an. Im Gespräch mit Winfried Krag, Präsident des Dachverbandes der Reisemobilfahrer, führt dies zu einem Missverständnis. Es handelt sich nicht um fünf unterschiedliche Plätze im Stadtgebiet, auf denen Wohnmobilisten ihr Fahrzeug abstellen können, wie Krag vermutet, sondern um einen einzigen Platz für fünf Wohnmobile. Gelegen an der Baedekerstraße im Südviertel, unweit des Aalto-Theaters.

Dort finden Wohnmobilreisende einen befestigten Untergrund vor und einen Stromanschluss. Hunde sind erlaubt. Maximal drei Nächte dürfen Wohnmobile dort stehen, die Nacht für neun Euro.

Im Internet fallen die Bewertungen für den Essener Stellplatz nicht überschwänglich aus

Vor einigen Jahren konnte sich die Politik auf diesen Standort verständigen. Die Alternative, der Parkplatz an der Kleinen Stoppenberger Straße im Eltingviertel nördlich der Innenstadt, war verworfen worden. Die Fläche jenseits des Bahndamms, der zum Radschnellweg RS1 werden soll, stünde heute nicht mehr zur Verfügung. Dort sollen Wohnungen gebaut werden.

Wer im Internet nach den Stellplätzen an der Baedekerstraße sucht, stößt auf die Bezeichnung „Wohnwagenpark“. Das verspricht mehr, als an Ort und Stelle eingehalten wird. Die Bewertungen der Nutzer fallen folglich nicht überschwänglich aus: „Einfacher, aber erstaunlich ruhiger Stellplatz mitten in Essen“, heißt es dort. „Einzig positiv: fußläufig ca. 600 Meter vom Hauptbahnhof.“ Und: „Für mal kurz zu stehen Ok, Plätze leider schief.“

An der Baedekerstraße gibt es für Wohnmobile einen Stromanschluss. Ein Ver- und Entsorgungsstation suchen Reisende dort aber vergebens. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Wohnmobilreisende haben durchaus höhere Ansprüche, sagt Winfried Krag von der Reisemobil-Union. Wichtiger als ein Stromanschluss seien Ver- und Entsorgung: „Wenn die Leute ihre Toilette nicht entleeren können und kein frisches Wasser tanken können, bleiben sie nur einen Tag.“

Fünf Stellplätze sind nach Einschätzung des Verbandschefs viel zu wenig für eine Stadt wie Essen, die Wohnmobilreisenden sonst viel zu bieten hat: Abstecher zum Welterbe Zollverein, an den Baldeneysee, ins Museum Folkwang oder in die Domschatzkammer… Alles Gründe genug, um ein paar Tage länger zu bleiben.

Stellplätze für 30 bis 40 Wohnmobile hält die Reisemobil-Union deshalb für angemessen. Öffentlicher Personen-Nahverkehr und Radwege sollten möglichst in der Nähe sein, so Winfried Krag.

Die Essen Marketing Gesellschaft sieht Stellplätze als Aufgabe für private Anbieter

Gewünschte Standards finden Wohnmobil-Touristen im Revierpark Nienhausen kurz hinter der Stadtgrenze zu Gelsenkirchen. 25 Stellplätze mit Versorgungsmöglichkeiten werden dort angeboten. Auch auf den Campingplätzen im Essener Süden können Wohnmobilreisende einen Stopp einlegen.

Abseits davon sei die Infrastruktur unzureichend, kritisiert die SPD. Ihr Antrag im Rat der Stadt, die Stadtverwaltung möge ein stadtweites Konzept erarbeiten, um mehr Stellplätze anbieten zu können, fand allerdings keine Mehrheit. CDU und Grüne votierten dagegen.

Natürlich sei Wohnmobiltourismus ein Thema, insbesondere nach Corona, sagte CDU-Ratsherr Torben Münning im Gespräch mit der Redaktion. Ein Konzept für das gesamte Stadtgebiet erschien den Kooperationspartnern im Rat aber als eine Nummer zu groß und zu kostenintensiv, wie Münning betont.

Die Essen Marketing Gesellschaft (EMG) sieht nicht die Stadt in der Pflicht, sondern private Anbieter. Auch bei Wohnmobil-Stellplätzen gehe es um Nachfrage und Angebot, sagt Geschäftsführer Richard Röhrhoff. Die EMG sei aber noch dabei, sich eine abschließende Meinung zu bilden. In der kommenden Woche besteht dazu Gelegenheit. Auf der Caravan & Camping in der Messe Essen ist auch die Reisemobil-Union vertreten.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen