Essen. So bitter die gescheiterte Krankenhaus-Ehe auch ist – die Stadt sollte lieber kein Klinikabenteuer wagen, meint NRZ-Redakteur Wolfgang Kintscher.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Stadt als Partnerersatz in der Klinik-Ehe? Bloß nicht!

Kommando zurück im Schatten der Contilia-Linde, und zwar auf ganzer Linie: Der Kauf der katholischen Kliniken im Essener Norden? War dann wohl doch keine so gute Idee. Das 300-Millionen-Euro-Projekt einer neuen Zentralklinik? Vielleicht ein paar Nummern zu groß, sollen lieber die neuen Eigentümer machen. Und schuld an alledem? Sind selbstredend die anderen: doofe Gesundheits-Gesetze, Minderleistungen in den drei neuen Häusern, und Politik wie Bistum sowieso, weil sie einen ja auf dieses wirtschaftliche Glatteis geführt haben.

Nichts für ungut, werte Geschäftsführung bei Contilia, aber das klingt dann doch allzu sehr nach der Methode „Haltet den Dieb“. Man muss der Chefetage des angesehenen Krankenhaus-Betreibers nicht gleich gesundheitspolitischen Dilettantismus unterstellen, aber wer ein solches Rad dreht, wie es die Contilia für die Krankenhaus-Landschaft im Norden der Stadt plante, von dem hätte man eine bessere Vorbereitung erwarten dürfen, mehr wirtschaftliche Weitsicht – und im Nachhinein spürbar mehr Selbstkritik.

Bei Contilia mangelte es vorher an Weitsicht – und hinterher an Selbstkritik

Stattdessen wird der eigene Rückzug nun als Akt der Verantwortung verbrämt. Im Mai 2019 ließ man sich noch mit strahlendem Lächeln vor den Computerzeichnungen der neuen Mega-Klinik ablichten. Zeitgleich wurden hinter den Krankenhaus-Kulissen bereits strikte Spar-Order ausgegeben, um die „angespannte wirtschaftliche Lage“ (O-Ton Contilia) der eigenen Häuser zu entkrampfen.

Nun ist die Gesundheitswirtschaft ein hochkomplexes Feld, weshalb außerhalb der Expertenrunden bis zum Beweis des Gegenteils niemandem anzulasten ist, er habe die potenzielle Schieflage des Projektes nicht erkannt. Es ist dies aber auch das stärkste Argument dafür, von einer städtischen Übernahme der katholischen Klinken im Norden die Finger zu lassen – bei allem Verständnis für den sozialdemokratischen Hang, nicht nur Getriebener, sondern Treiber der Entwicklung sein zu wollen.

Essen hat erfahren: Guter Wille allein erspart einem kein finanzielles Desaster

Die Stadt selbst wirtschaftet schließlich trotz aller Sparerfolge hart an der Nulllinie. Sie hat keinerlei Expertise im Klinik-Betrieb und dürfte mit ihren Bauchlandungen beim Steag-Kauf, bei Schweizer Franken-Krediten und der Glasfaser-Verlegung auf eigene Faust hinlänglich unter Beweis gestellt haben: Guter Wille allein erspart einem kein finanzielles Desaster.

Was also tun? So schwer es fällt: erst einmal nachdenken. Das Gespräch suchen. Sich nicht Hals über Kopf in ein neues Abenteuer stürzen, nur weil man eine Scharte auf die Schnelle auswetzen, einen neuen Plan B vorzeigen will. Es ist bitter genug, in welchem Ausmaß diese geplatzte Krankenhaus-Ehe und die einstweilen gescheiterten Neubau-Planungen Vertrauen erschüttert haben. Von Contilia bis zu den katholischen Klinken KKE, von der Kirchengemeinde vor Ort bis zum Bistum, von der „Gesundheitsstadt“ Essen bis zum Stadtteil Altenessen, dem man so sehr Aufbruch wünschte, weil dort so vieles nach Abschwung anmutet.

Die Stadt Essen sollte als Moderator auftreten – aber sicher nicht als Käufer

Ob die Stadt dabei viel mehr tun kann, als den Prozess der Suche nach einem Käufer moderierend zu begleiten, wird sich erweisen. Dass Contilia am Ende abwinkte, muss nicht zwingend bedeuten, dass das Mega-Vorhaben keine Zukunft hat. Doch nach Lage der Dinge dürfte ein Käufer der Nord-Kliniken auf der Suche nach Chancen versuchen, die Risiken dort zu minimieren, wo sie in der Krankenhaus-Wirtschaft immer gesucht werden: bei den Betten und den Belegschaften.

Und das ist eher keine gute Nachricht.