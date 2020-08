Die Rollschuhbahn im Grugapark wird überdacht und saniert

Rostiges Geländer am Montag, den 10.07.2017 auf der Rollschuhbahn im Grugapark in Essen. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Essen. Die Rollschuhbahn im Grugapark Essen ist in die Jahre gekommen und kann im Winter nicht genutzt werden. Nun gibt es ein Dach und eine Sanierung.

Gute Nachrichten für den Roll- und Eissportvereins Gruga Essen (REV): Der Rat der Stadt Essen hat in seiner Sitzung am Mittwoch (26.08.) die Sanierung und Überdachung, der mehr als 50 Jahre alten Anlage beschlossen.

Der REV betreibt auf der von Grün und Gruga Essen (GGE) gepachteten Bahn seit mehr als einem halben Jahrhundert den Rollkunstlauf. Da die Rollschuhbahn nicht überdacht ist, müssen die Sportler, die auf eine trockene und rutschfreie Lauffläche angewiesen sind, bei wechselhaftem Wetter und insbesondere in den Wintermonaten auf Sporthallen in Essen und im weiteren Umfeld ausweichen.

Verein pachtet die Anlage langfristig – und ist für die Instandhaltung verantwortlich

Das stellt den Verein vor große logistische Probleme und führt auch bei den Sport- und Bäderbetrieben Essen (SBE) zu Problemen, da es in den geeigneten Hallen bereits eine erhebliche Verdichtung der Nutzung gibt. Daher soll die Bahn in der Gruga überdacht werden, so dass sie auch bei Wind, Wetter und während der Wintermonate genutzt werden kann. Der Roll- und Eissportverein als Pächter soll die Bahn im Rahmen des Landesförderprogramms „Moderne Sportstätten 2022“ umbauen.

Dazu hat Grün und Gruga mit dem Verein ein langfristiges kostenfreies Pachtverhältnis abgeschlossen. Damit wurden dem REV auch sämtliche Unterhaltungs-, Instandhaltungs-, Erneuerungs- sowie Verkehrssicherungspflichten übertragen. Neben der Deckenerneuerung der Rollschuhbahn sehen die Planungen eine 2/3-seitige Überdachung der Bahn durch einen Hallenneubau (Kalthalle) mit Satteldach sowie die Erneuerung des Vereinsheims vor.

Das Dach wird begrünt, das Umkleidegebäude ersetzt, der Belag der Fahrbahn erneuert

Das Hallendach soll zur ökologischen Einbindung in den Park begrünt werden. Zudem soll das sanierungsbedürftige Umkleidegebäude am Rand der Bahn einem Ersatzneubau weichen. Auch der sanierungsbedürftige Belag der Fahrbahn soll erneuert werden.

Die Gesamtkosten liegen bei rund 807.480 Euro. Neben den Landesfördermitteln von 347.480 Euro und den Eigenmitteln des REV von 20.000 Euro tragen die Sport- und Bäderbetriebe 350.000 Euro. Grün und Gruga finanziert mit 90.000 Euro die Dachbegrünung.