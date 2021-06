Polizisten konnten in Essen-Kray ein Einbrecher-Trio festnehmen.

Kriminalität Die Polizei schnappt ein Einbrecher-Trio in Essen-Kray

Essen. Drei Männer wurden von einem Anwohner beobachtet, wie sie ein Geschäft ausbaldowerten. Gegenüber Polizisten gab sich einer der Täter ahnungslos.

Dank der Aufmerksamkeit eines Zeugen hat die Polizei in Essen-Kray drei mutmaßliche Einbrecher festnehmen können.

Ein 65-jähriger Anwohner der Krayer Straße hatte am frühen Morgen die Männer im Alter von 30, 40 und 43 aus einem Fenster beobachtet und vermutet, dass das Trio einen Plan ausbaldowerte, wie man am besten in ein dortiges Geschäft einsteigen könnte.

Schließlich hob einer der Männer den Deckel eines Kellerschachtes an, um seinem Komplizen den Zugang zu ermöglichen. Als durch den Anwohner zu Hilfe gerufene Polizisten auf der Krayer Straße ankamen, gab sich der 43-jährige Tatverdächtige völlig ahnungslos. Er trinke lediglich ein Bier und habe in den vergangenen 20 Minuten nichts Auffälliges beobachtet, behauptete er.

Kurz darauf waren jedoch Geräusche aus dem Geschäft zu hören und zudem eine Person durchs Schaufenster erkennbar. Als die beiden Komplizen die Polizisten bemerkten, verließen sie den Laden durch den Kellerschacht.

Bei den drei Tatverdächtigen konnten Handschuhe, einbruchstypisches Werkzeug sowie die Beute in Form von Bargeld und Werkzeug gefunden werden. Die Männer wurden vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Das zuständige Kommissariat der Polizei Essen ermittelt.

