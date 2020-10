Lag es am Virus und den Hygienevorgaben, am Stück oder an der kurzfristig geänderten Besetzung? „Die Neue“ kam bei der Premierenvorstellung im Theater im Rathaus nur mäßig in Schwung. Dass die Komödie von Autor Eric Assous mehr zu bieten hat, hat das Gast-Ensemble vor Ausbruch der Corona-Pandemie bereits an anderen Bühnen im Land bewiesen. Ein amüsant-französisches Riesen-Wirrwarr um mehrfach wechselnde Familien- und Verwandtschaftsbünde bietet die Basis des Stückes, das noch bis zum 22. November auf der Boulevardbühne unter der Regie von René Heinersdorff gespielt wird.

„Die Neue“ ist kein Schenkelklopfer, sondern eine ironisch-satirische Gesellschaftsstudie

„Die Neue“ ist kein Schenkelklopfer, sondern eine ironisch-satirische Gesellschaftsstudie mit Augenzwinkern. Präsentiert allerdings unter Corona-Bedingungen, wo das Virus die Rollen der Schauspieler ausbremst. Statt großer Gesten, Gefühlen, Tränen und Umarmungen ist auf der Bühne distanzierte Kontrolle angesagt. Der Plot: Rotger – Schauspieler Gisbert-Peter Terhorst ist kurzfristig für den verhinderten Peter Bongartz eingesprungen – hat sich noch einmal verknallt. Der Witwer um die 70 mit zwei erwachsenen Söhnen ist mit der etwa drei Jahrzehnte jüngeren Ärztin Yvonne (Ann-Cathrin Sudhoff) zusammen. Er will sie heiraten und das glückliche Paar erwartet sogar Nachwuchs.

All das sollen Finn (Makke Schneider) und Axel (David Imper) bei einem Treffen in ihrem Elternhaus serviert bekommen. Rotgers Söhne, der eine Manager bei der Telekom, der andere erfolgloser Künstler, reagieren ablehnend. Zumal Finns Frau Fanny (Isa Weiß) ebenfalls schwanger ist. Mit der Aussicht, dass ihr Kind mit seinem Onkel fast gleichaltrig sein wird, kommt Fanny allerdings noch am besten klar. Mehr Zweifel an der Neuen haben Finn und Axel. Für Yvonne, Mutter zweier erwachsener Töchter, kein leichter Abend. Zum Glück benötigt eine ältere Patientin ihre medizinische Hilfe. Pause.

Nach der Pause geht es auf der Bühne ganz schön turbulent zu

Wie mag es weitergehen nach dem großen Knall? Das wird nicht verraten, aber es wird zum Glück turbulenter. Nach der Pause sind beide Babys auf der Welt. Und schließlich ist Yvonne nicht mehr die einzige Neue, sind die Verwandtschaftsbeziehungen der Familie Patchwork geradezu schwindelerregend. Da steigt keiner mehr durch. Schwager, Schwippschwager, Bruder und Onkel, Mutter oder Tante? C‘ est la vie. Und dann lassen sich alle kurz vor dem Schlussapplaus den Ratatouille-Gemüseeintopf schmecken. Von Rotger für seine Söhne ohne Knoblauch gekocht, da sie den nicht mögen.

Bei der Premiere war jedenfalls deutlich zu spüren: Zu Corona-Zeiten haben es Schauspieler und Publikum schwer. Nicht nur untereinander. Auch im Zuschauerraum bleiben aufgrund der Abstandsregeln derzeit zwangsläufig viele Plätze leer, statt echter Menschen fungieren auf den Sitzen Porträts prominenter Politiker als Platzhalter. Der Funke will nicht so einfach überspringen.

René Heinersdorff: Theater im Rathaus ist in Corona-Zeiten ein besonders sicherer Ort

Dabei sei das Theater im Rathaus ein besonders sicherer Ort, betonte Theaterchef René Heinersdorff vor Beginn auch in Anwesenheit von Oberbürgermeister Thomas Kufen. Man tue alles für die Gesundheit der Zuschauer. Die Belüftung sei vorbildlich.

Nach einem so schwierigen Start kann es jedenfalls nur besser werden. Aber ein wenig mehr zum Ausdruck gebrachte Würze könnte der Inszenierung nicht schaden: quasi der Knoblauch im Ratatouille.

