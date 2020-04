Die Mustergärten im Grugapark - ein Platz an der Sonne

Essen. In den Mustergärten des Grugaparks in Essen findet jeder einen Ort zum Träumen. Nebenan wartet ein historisches Schmuckstück: das Romanische Haus. Das Gebäude wurde im 12. Jahrhundert errichtet und ist das älteste Haus in Essen-Rüttenscheid. Leider ist es für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.