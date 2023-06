Am Mittwoch, 14. Juni, 20 Uhr, hat „Die Geschichte einer Familie“ NRW-Premiere in der Lichtburg. Mit dabei sind die Hauptdarsteller Anna Maria Mühe und Michael Wittenborn sowie Regisseur Karsten Dahlem und Musiker und Komponist Hajo Wiesemann. Am 15. Juni startet der Film in den Kinos.

Kartenreservierung: 0201/ 23 10 23 oder online auf www.filmspiegel-essen.de

