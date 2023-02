Nach den Halloween-Ausschreitungen waren die Straßen in Essen-Freisenbruch übersät mit Eier- und Böllerresten. Die Polizei ermittelt.

Justiz Die Halloween-Randale in Essen bleibt ohne Konsequenzen

Essen. Eierwürfe und Böllerexplosionen in Freisenbruch haben keine Folgen für die beteiligten Jugendlichen. Niemand konnte identifiziert werden.

Die Halloween-Krawalle Ende Oktober in Essen-Freisenbruch bleiben ohne strafrechtliche Konsequenzen für die randalierenden Jugendlichen: Nach dem Brand eines Müllcontainers und Eierwürfen am späten Abend des 31. Oktober sind die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Widerstands eingestellt, Täter nicht identifiziert worden. Dies hat die Leitende Oberstaatsanwältin in Essen dem NRW-Justizministerium mitgeteilt.

Gegen 22 Uhr war es in der Ladengasse an der Albert-Schweitzer-Straße/Philosophenweg zu den ersten Ausschreitungen gekommen. Gefühlt hunderte Eier flogen aus einer Gruppe von etwa zwei Dutzend Jugendlichen durch die Nacht, trafen ein vorbeifahrendes Einsatzfahrzeug der Polizei und einen Bus der Linie 174, als er an einer dortigen Haltestelle stoppte.

Ermittler werteten die Handyvideos aus

Stichflammen sind auf einem Video zu sehen, das später in den sozialen Netzwerken kursierte, als an einem Wartehäuschen der Ruhrbahn Böller unbekannter Machart explodieren. Polizisten und Feuerwehrkräfte, die anschließend brennende Mülltonnen löschen, werden bei ihrer Arbeit behindert. Die Jugendlichen bewerfen auch sie mit Eiern.

Die mit Handys gedrehten Videos der Jugendlichen wurden von den Ermittlern der Polizei Essen ausgewertet. Doch offenbar konnte keiner der Beteiligten hinreichend identifiziert werden.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen