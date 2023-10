Was man nicht alles kaufen kann: Silvia Weiskopf und Philipp Noack in „Die große Wörterfabrik“, ein Kinderstück nach Agnès de Lestrades Bilderbuch in der Casa des Schauspiel Essen.

Theater „Die große Wörterfabrik“ hat in der Essener Casa Premiere

Essen. Das poetische Stück wird nach dem bekannten Bilderbuch inszeniert. Was Menschen ab vier Jahren am Samstag in der Essener Casa erwartet.

Eine Bühnenversion von Agnès de Lestrades poetischem Bilderbuch „Die große Wörterfabrik“ ist ab Samstag, 21. Oktober, 16 Uhr, in der Casa des Schauspiel Essen zu sehen. Sie ist geeignet für Menschen ab vier Jahren.

Sprechen ist teuer in dem Land, in dem „Die große Wörterfabrik“ steht. Sie produziert Wörter und um sie aussprechen zu können, muss man sie kaufen. Nur wenn man reich ist, kann man sich wertvolle Worte leisten. Aber Paul ist nicht reich. Wenn er Geld hätte, würde er Marie gern sagen, dass er sie lieb hat. Poetisch und leicht erzählt die Autorin in ihrem 2009 erschienenen Bilderbuch von Armut und Ausschluss genauso wie von Zugehörigkeit und Verbundenheit.

In Szene setzt das Stück Sanja Frühwald vom VRUM Performing Arts Collective. Das Besondere dabei: In der Inszenierung wird es keine Sprachbarrieren für das Publikum geben: Sie wird ohne Kenntnisse einer bestimmten Sprache verständlich sein. Die Kinder stehen im Zentrum des Geschehens und sind eingeladen, mitzumachen und selbst mit Wörtern zu spielen. Anschließend gibt eine Premierenfeier mit Kinderdisco.

Karten: telefonisch unter 8122 200 oder online auf www.theater-essen.de. Die Premiere ist ausverkauft.

