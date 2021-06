„Die flotte Charlotte“ stellt einen Einbrecher in Essen

Essen. Dank der feinen Nase einer Diensthündin wurde ein Verdächtiger nach einem Kiosk-Einbruch gefasst. 200 Schachteln Zigaretten sichergestellt.

„Die flotte Charlotte kommt zu Potte“ - mit fast schon euphorisch anmutender Polizei-Poesie hat Behördensprecher Marco Ueberbach am Mittwoch einen Einsatz im Essener Stadtteil Stoppenberg betitelt: Gleichnamige Polizeihündin stellte am frühen Dienstagmorgen erfolgreich einen Einbrecher.

Doch der Reihe nach: Gegen 2.45 meldete ein Anwohner einen Einbruch in einen Kiosk am Barbarossaplatz. Der 36-jährige Zeuge beobachtete, wie eine dunkel gekleidete Gestalt über eine eingeschlagene Scheibe in das Geschäft einstieg. Kurze Zeit später rannte der Eindringling in Richtung Essener Straße davon.

„Charlotte“ stellte einen Einbrecher in Essen-Stoppenberg. Foto: Polizei

Dem feinen Näschen gefolgt

Die Polizei setzte mehrere Streifenwagen ein. Auch ein Diensthundeführer war mit seiner vierbeinigen Kollegin „Charlotte“ im Fahndungsraum unterwegs. Das Team interessierte sich insbesondere für Grünbereiche mit Buschwerk. Eben dort, wo man meint, sich besonders gut verstecken zu können.

Plötzlich knackte es im Dickicht an der Straße Schultenkamp. „Das vier Jahre alte Malinois-Mädchen konnte es kaum noch aushalten, eine neue Bekanntschaft zu machen“, meint Ueberbach. Nachdem ihr Rudelführer den Schutzhundeinsatz laut angedroht hatte und seitens des Tatverdächtigen keine Reaktion kam, durfte sie ihrem feinen Näschen folgen. An der Ecke Ernestinenstraße kam sie zu ihrem Ziel. Dort hatte sich der Mann verschanzt, neben einem Baum, unter einem Gebüsch.

Kräftig bellte Charlotte. Zu seinem Glück ließ sich der mutmaßliche Einbrecher davon beeindrucken und verhielt sich weiterhin ruhig. Polizisten legten dem Verdächtigen Handfesseln an, nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn ins Gewahrsam. 200 Zigarettenschachteln, die unter Sträuchern versteckt lagen, wurden sichergestellt, berichtete die Polizei Essen.

