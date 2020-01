Essen. Die ersten drei Künstler stehen fest: tVize, Moguai und Plastic Funk legen im Sommer 2020 beim Smag Sundance Festival am Baldeneysee auf.

Die ersten Künstler des Smag-Sundance-Festivals stehen fest

Wenn im Sommer wieder das Smag Sundance Festival am Baldeneysee die Massen in Bewegung bringt, sind unter anderem folgende DJs mit von der Partie:

Vize mit seinen Hits: „Stars“ und „Close your Eyes“ (mit Felix Jaehn), Moguai, der seit Langem zu den international bekanntesten deutschen DJs und Produzenten gehört, ein Pionier der elektronischen Musik, der wie kaum ein anderer verschiedene Stile in seine Werke einfließen lässt und Komplexes tanzbar auf den Punkt bringt. Und auch Plastik Funk, seit über zwei Dekaden bekannt für „House Music made in Germany“ legt auf der Hauptbühne auf.