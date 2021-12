Die Eisbahn auf Zeche Zollverein in Essen startet die Saison

Die Eisbahn auf Zeche Zollverein in Essen. Die Saison startet am 4. Dezember.

Essen. Die Eisbahn auf der Kokerei der Zeche Zollverein öffnet am Samstag, 4. Dezember. Ein Programmpunkt fällt wegen Corona in diesem Jahr aus.

Die Eisbahn auf der Kokerei der Zeche Zollverein startet am Samstag, 4. Dezember. Die Saison läuft bis einschließlich Sonntag, 9. Januar 2022. Es gilt die 2G-Regel – sowohl auf der Eisbahn, als auch für das „Winterdorf“, das neben der Eisbahn aufgebaut wird. Dort gibt es heiße Getränke und Imbisse. In den Wartebereichen muss eine Maske getragen werden.

Das beliebte Eisstockschießen neben der Eisbahn gibt es auch in diesem Jahr – Gruppen können Termine buchen per E-Mail unter eisbahn@zollverein.de. Was wegen Corona in diesem Jahr ausfällt, ist die Eisdisco, die sonst immer regelmäßig samstags stattfand.

Im vergangenen Jahr gab es keine Zollverein-Eisbahn

Die Organisatoren weisen darauf hin, dass sich die Regeln kurzfristig ändern können; deshalb gelten stets die vor Ort mitgeteilten Vorschriften.

Die Saison, die jetzt beginnt, ist die 19. für die Eisbahn. Eigentlich wäre es Saison Nummer 20, doch im vergangenen Jahr fiel die ganze Aktion wegen Corona aus.

Öffnungszeiten Eisbahn Zollverein:

Täglich 15 bis 20 Uhr, samstags 10 bis 22 Uhr, sonntags 10 bis 20 Uhr (4. bis 23. Dezember)

Täglich 10 bis 20 Uhr, samstags 10 bis 22 Uhr, sonntags 10 bis 20 Uhr (26. Dezember bis 9. Januar 2022)

Heiligabend, 1. Weihnachtsfeiertag und Silvester: geschlossen

2. Weihnachtsfeiertag und Silvester: 13 bis 20 Uhr.

Eintritt: 8 Euro, ermäßigt 6 Euro

Schlittschuh-Verleih vorhanden

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen