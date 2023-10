Das Bar-Café Carlo am Stadtwaldplatz in Essen ist Geschichte. Am letzten September-Samstag hatte das Lokal zum letzten Mal geöffnet.

Gastronomie Die Carlo-Bar am Stadtwaldplatz in Essen ist geschlossen

Essen-Stadtwald. Seit 2019 hatte Kayhan Altintas die frühere S6-Bar am Stadtwaldplatz unter dem Namen „Carlo“ geführt. Jetzt zieht er sich aus der Branche zurück.

Die Carlo-Bar, Treffpunkt am Stadtwaldplatz in Essen, ist Geschichte. Am letzten September-Samstag fand dort die Closing-Party statt. Doch das soll nicht das endgültige Aus für den Gastronomie-Standort bedeuten, so der Betreiber.

Kayhan Altintas, Unternehmer mit türkischen Wurzeln, war im Juni 2019 mit neuem Konzept in den Räumen der ehemaligen S6-Bar durchgestartet. In den vergangenen Jahren hatte es nicht nur Livemusik und Fußball-Übertragungen in der Bar gegeben, sondern auch größere Events wie House-Partys und Oktoberfeste. Gut angenommen wurde auch die Außengastronomie auf dem kleinen Marktplatz.

Für den Betrieb am Stadtwaldplatz sei ein Nachfolger gefunden

Carlo-Chef Altintas bestätigt auf Anfrage dieser Redaktion das Aus für die Bar unter seiner Führung. Er ziehe sich aus privaten Gründen ganz aus der Gastronomie zurück und werde wieder in seinem ursprünglichen Beruf im Bereich E-Commerce tätig sein, blickt er in die Zukunft. Für den Gastronomie-Betrieb am Stadtwaldplatz sei aber ein Nachfolger gefunden.

