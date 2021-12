Kultur „Die Bühne“ bringt Performance-Kunst in die Essener City

Essen. Eine Essener Künstlergruppe will ganz gewöhnliche Orte in Bühnen verwandeln – zuletzt in der Innenstadt. Das sind die Bilder.

Die Kunst- und Kulturszene hat es schwer in der Corona-Pandemie. Um auch während des Lockdowns präsent zu bleiben, haben Künstlerinnen und Künstler das Projekt „Die Bühne“ ins Leben gerufen. Nun haben sie erneut in der Essener Innenstadt kurze Performance-Aktionen gestartet, um zu zeigen: „Kunst und Kultur leben noch!“

Die Künstler-Gruppe "Die Bühne" zeigt kurze Performances an verschiedenen Orten in Essen. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Das Projekt ist ursprünglich in Berlin von Olivia Purka gegründet worden. Mit Unterstützung von Celine Zoe Krüger, Esther Ursa Bechtold und Deborah Hartmann – alle Schauspielerinnen- wurde das Konzept erprobt. Nun vernetzt sich die Gruppe im ganzen deutschsprachigen Raum. So ist das Projekt auch nach Essen gekommen. Hier hat Rosalie Linneweber die Projektkoordination übernommen.

Gesangsperformances sind Teil der Auftritte der Essener Künstlergruppe „Die Bühne.“ Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Im Lockdown trat ‚Die Bühne‘ jeden Freitag in Essen auf. Die Aktionen liefen unter dem Titel Versammlung unter freiem Himmel und wurden von der Polizei genehmigt und begleitet. Die Künstlerinnen und Künster spielten vor der Rü-Bühne, dem Grend, dem Grillo Theater, dem Unperfekthaus und der Weststadthalle. Gezeigt wurden Theaterszenen, Musik, Gesang, Tanz- und Textperformances.

Wo in Essen die Künstlerinnen und Künstler als nächstes in Essen auftreten werden, ist noch nicht klar. Denkbar sind auch zum Beispiel U-Bahnhöfe. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Am 12. Dezember startete die Künstlergruppe wieder mit jeweils fünf- bis zehnminütigen Performances in der Essener Innenstadt. Das Motto: „#2021gehtdasLichtan“. Gefilmt wurden sie dabei jeweils von einem Kameramann. „Wir wollen bei den Menschen selbst ansetzten, die Kunst dahin bringen, wo die Menschen sind. Kunst und Kultur für jeden möglich machen!“, kündigt „Die Bühne“ an. Aktuell werden noch Künstler und Künstlerinnen sowie Kameraleute gesucht, die Lust haben, Teil des Projektes zu werden. Melden kann man sich unter rosalie@doghouse.theater.

„Kultur leben zu dürfen, ist ein Menschenrecht!“, schreibt die Künstlergruppe auf ihrer Homepage. In der Essener Innenstadt machten sie den Asphalt zur Bühne. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

