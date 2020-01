Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Aufführungen

Die Premiere von „Wo ist Anna?!“ findet am 23. Januar um 20 Uhr statt. Weitere Vorstellungen sind am 25. Januar (20 Uhr) und am 26. Januar (18 Uhr). Zudem läuft das Stück am 1. und 2. Februar sowie am 6. und 7. März (jeweils 20 Uhr), im Theater Courage, Goethestraße 67. Tickets unter 0201 79 14 66 und im Internet auf theatercourage@t-online.de.

Es spielen Gabi Dauenhauer, Falk Hagen, Ariane Raspe, Tom Klockhaus, Nadine Mannel, Philipp Steimel sowie Tobias Schieferstein.