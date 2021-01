DHL äußert sich zur Zukunft des Shops in Essen Karnap

DHL will auf jeden Fall eine Nachfolgelösung für die Filiale an der Karnaper Straße finden.

Essen-Karnap. Der DHL-Shop in Essen-Karnap schließt Ende Februar. Kunden und Betreiberin sind traurig. DHL erklärt, dass es in jedem Fall Ersatz geben soll.

Der DHL-Shop an der Karnaper Straße 104 schließt Ende Februar. Betreiberin Ayse Gün gibt ihren Traumjob auf, die Kunden sind - wie berichtet - traurig und die SPD hat eine Unterschriftenaktion zum Erhalt der Filiale gestartet. Ratsherr Michael Schwamborn betont, dass die Filiale viel mehr sei als ein Ort, an dem Pakete und Briefe abgeschickt werden, sondern vielmehr ein Integrationsprojekt.

Es soll eine Nachfolgelösung in Essen geben

Britta Töllner, DHL-Sprecherin, betont jetzt, dass es auf jeden Fall eine Nachfolgelösung geben wird. Und diese Lösung sei nicht der Paketshop an der Altenessener Straße 473, der kürzlich neu eröffnet hat.

In einem Paketshop werden vorfrankierte Pakete und Retouren abgegeben, in einer Filiale hingegen gibt es Beratung, Auskünfte, Kunden können Briefmarken und Paketmarken kaufen. "Eine solche Filiale wird es auch in Zukunft in Karnap geben", betont Töllner.

Von einem Partner profitieren beide Seiten

DHL sei noch auf der Suche nach entsprechenden Partnern, wie es zuletzt das Lampengeschäft war: "Davon profitieren eigentlich immer beide Seiten", erklärt Töllner. Sollte kein Partner gefunden werden, werde DHL selbst eine Filiale eröffnen.

Dass die jetzige Filiale in dem Lampenladen erhalten bleibe sei - trotz Unterschriftenaktion - unwahrscheinlich. Der Betreiber habe wegen fehlender Wirtschaftlichkeit gekündigt. Töllner: "Wir haben ausreichend verhandelt und konnten mit seinen Forderungen nicht mitgehen."

