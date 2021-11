Corona Renzel beklagt mangelnden Impf-Einsatz vieler Ärzte in Essen

Essen. Dezernent Peter Renzel fordert beim Impfen mehr Einsatz aller Essener Ärzte. Die Bereitschaft, auch außer der Reihe zu impfen, sei überschaubar.

Dem Essener Gesundheitsdezernenten Peter Renzel reicht der Impf-Einsatz der Essener Ärzte bislang nicht aus. In einem Beitrag in dem sozialen Netzwerk Facebook hat Renzel jetzt gefordert, dass angesichts der akuten pandemischen Notlage alle niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte – auch in allen Facharztpraxen – Impfangebote machen sollen. Er plädiert außerdem dafür, auch andere medizinische Berufsgruppen wie Apotheker, Zahnärzte, Pflegekräfte und Hebammen in die Impfaktionen mit einzubeziehen.

Impfen im Advent: „Es fehlen hunderte Praxen, die mithelfen können“

Enttäuscht zeigt sich Renzel von der bislang geringen Bereitschaft, im Rahmen des „Impfadvents“ auch an Freitagen, Samstagen und Sonntagen offene Impfangebote zu machen. Bislang, so schreibt Renzel, hätten sich gerade einmal vier Essener Praxen in die Liste der KV Nordrhein eingetragen. „Es fehlen hunderte Praxen, die mithelfen können.“

Er bitte nun alle medizinischen Fachkräfte um ihre „absolute Solidarität und Bereitschaft, Impfungen durchzuführen“ und vor allem darum, den vulnerablen Gruppen und Essenerinnen und Essenern ab 60 Jahren noch vor Weihnachten ein Impfangebot zu machen. „Wir benötigen auch in Essen einen Kraftakt für die nächsten Wochen!“

Angesichts der stetig steigenden Inzidenzzahlen könne es nicht sein, so Renzel, dass älteren Bürgerinnen und Bürgern erst Termine für ihre Auffrischung im Januar, Februar oder März angeboten würden. „Alle Ü65 müssen von allen Praxen vorgezogen werden“, schreibt der Dezernent in seinem Post. Tatsächlich seien die Praxen, die aktuell in Essen Impfangebote machten, voll ausgelastet, manche sogar überlastet. Sie benötigten nun die Unterstützung aller anderen Praxen und niedergelassenen Ärzte.

Viel Zulauf bei der Impfaktion in Altenessener Moschee

Unterdessen weitet auch die Stadt Essen ihre Impfangebot mit mobilen Einheiten und ab dem 6. Dezember auch mit drei weiteren stationären Impfstellen im Norden (Altenessen), in der Mitte (Innenstadt) und im Süden (Werden) aus, betont Renzel.

Großen Zulauf gab es bereits am Samstag, 27. November, bei einer Impfaktion in Altenessen. Mehr als 500 Menschen kamen in die Salâhu-d-Dîn-Moschee: Dort erhielten 228 Essenerinnen und Essener ihre erste Impfung, 74 wurden zum zweiten Mal geimpft und 214 erhielten ihre „Booster“-Impfung.

Die geplante Impfaktion im Impfbus auf der Rüttenscheider Straße wurde aufgrund des angekündigten schlechten Wetters in die Grugahalle verlegt. Dort ließen sich am Samstag 85 Menschen zum ersten Mal impfen, 26 holten sich die zweite Dosis ab und 647 Essenerinnen und Essener wurden bei dieser Gelegenheit „geboostert“.

