Deutschlandticket: lange Schlangen vor Essener Kundencentern

Vor dem Kundencenter der Ruhrbahn am Essern Hauptbahnhof bildete sich am Vormittag eine lange Schlange.

Essen. Vor den Kundencentern nahmen Kunden lange Wartezeiten in Kauf, um das vergünstigte Ticket zu erwerben. So reagiert die Ruhrbahn auf den Andrang.

Der erste Werktag nach Einführung des „Deutschlandtickets“ sorgt für lange Schlangen vor den Kundencentern am Essener Hauptbahnhof und auf der Kettwiger Straße. Schon am frühen Morgen reihten sich Kunden ein, um das vergünstigte Ticket zum Preis von 49 Euro zu erwerben zu erwerben. Bei der Ruhrbahn liefen derweil die Telefondrähte heiß, so eine Sprecherin.

[Abonnieren Sie hier kostenlos unseren Newsletter mit Nachrichten aus Essen]

Mit dem großen Andrang hatte man beim kommunalen Nahverkehrsunternehmen offenbar nicht gerechnet. Das Personal im provisorischen Kundencenter am Berliner Platz, das erst um 10 Uhr öffnete, wurde spontan verstärkt.

Deutschlandticket: Kunden stehen Schlange an den Kundencentern

Weitere Mitarbeiter wurden zum Hauptbahnhof und zum Kundencenter auf der Kettwiger Straße entsandt, um Kunden darauf hinzuweisen, dass sie ihr Ticket auch am Berliner Platz kaufen können. Auf der Kettwiger Straße reichte die Schlange am Morgen bereits bis zum Handelshof. Von drei bis vier Stunden Wartezeit war die Rede.

Auch vor dem Kundencenter auf der Kettwiger Straße reihten sich viele Wartende in die Schlange ein. Foto: GN

„Ich stehe hier, weil ich bis jetzt dachte, dass man das 49-Euro-Ticket auch am Automaten kaufen könne“, sagt eine Frau, die am Hauptbahnhof in der Schlange steht. Eine andere Frau sagt, dass sie mit dem Kauf des 49-Euro-Tickets so lange gewartet habe, „weil ich ja so lange noch mein altes Monatsticket hatte.“

Die Ruhrbahn greift auf alte Chipkarten zurück

Der deutschlandweite Ausfall eines Servers bei der Deutschen Bahn am 1. Mai dürfte dazu beigetragen haben, dass sich mancher in die Schlange einreihen musste. Das Deutschlandticket ist seit dem 3. April erhältlich.

Bei der Ausgabe der Chipkarten greift die Ruhrbahn inzwischen auch auf ihren Bestand an Tickets 1000 zurück, da keine Chipkarten in der Deutschlandticket-Optik vorrätig sind. Die Ruhrbahn hatte deshalb bereits auf Karten des ehemaligen Sozialtickets zurückgreifen müssen. Abonnenten, die bereits Kunden der Ruhrbahn sind, sollen in kommenden Wochen ihr Deutschlandticket per Post bekommen, sofern sie mit der automatischen Umstellung einverstanden waren. Bis dahin behalten sie ihr bisheriges Ticket.

Das neue Ticket zum Preis von 49 Euro berechtigt in ganz Deutschland zu Fahrten im Nah- und Regionalverkehr in der zweiten Klasse. Der Ruhrbahn bescherte das Angebot bereits mehr als 10.000 neue Abonnenten.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen