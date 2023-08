Die Straßensperrungen wegen der Deutschland Tour sorgen in Essen für Chaos und Stau.

Radrennen Deutschland Tour in Essen: Verkehrschaos um den Stadtgarten

Essen. Wegen der Deutschland Tour sind manche Straßen in Essen seit 11.30 Uhr gesperrt. Das haben offenbar einige nicht mitbekommen. Die Folge: Chaos.

Weil am Samstagnachmittag (26.8.) die Radprofis der Deutschland Tour durch Essen sausen, sind einige Straßen in der Stadtmitte schon seit 11.30 Uhr gesperrt. Das scheinen viele Autofahrerinnen und Autofahrer nicht mitbekommen zu haben. Auf den Straßen herrscht reichlich Chaos. Der Bereich rund um die Sperrungen, vor allem die Friedrichstraße, Bismarckstraße und Alfredstraße, ist dicht.

Viele fahren bis zur Sperrung und müssen dann mühsam wenden. Auch auf der Rüttenscheider Straße hat sich ein Rückstau all jener gebildet, die verzweifelt versuchen, aus der Stauzone zu kommen. Man hört viel Fluchen. Am Stadtgarten hingegen herrscht schon gute Stimmung. Dort erreichen die Rennradfahrer voraussichtlich gegen 17.50 Uhr ihr Etappenziel. Schon seit 13 Uhr gibt ein Rahmenprogramm für Fahrradfans.

Rückstau auf der Rüttenscheider Straße: Die Autofahrer versuchen, wieder aus der Stauzone zu kommen. Foto: FS

Deutschland Tour in Essen: Sperrungen noch bis in die Abendstunden

Die Sperrung seit 11.30 Uhr gilt für den gesamten Bereich an der Freiheit mit Kruppstraße, Bismarckstraße und das komplette Viertel entlang der Hohenzollernstraße, Kruppstraße und Helbingstraße herunter bis zur A 40. Teile des nördlichen Bereichs der Innenstadt sind ebenfalls gesperrt: der gesamte Bereich oberhalb der Limbecker Straße in Verlängerung zur Rathaus Galerie bis zur Friedrich-Ebert-Straße, Viehofer Platz und Schützenbahn. Gleiches gilt für den Bereich I. Dellbrügge, Akazienallee, Am Handelshof und Teichstraße.

Am Essener Stadtgarten herrscht gute Stimmung. Hier erreichen die Radprofis der Deutschland Tour ihr Etappenziel. Foto: FS

Bis die Sperrungen vollständig aufgehoben sind, wird es wohl bis etwa 21 Uhr am Samstagabend dauern. Um die Bürgerinnen und Bürger über die Sperrungen zu informieren, hatte die Stadt entsprechende Briefe verschickt. Außerdem informierten Plakate in den Straßen über die Sperrungen.

