Deutschland Tour in Essen: Strecke, Programm, Sperrungen

Deutschlands größtes Radrennen findet am Samstag (26.8.) auch in Essen statt. Hier ein Foto von der Deutschland Tour im vergangenen Jahr.

Essen. Ziel der 3. Etappe der Deutschlandtour ist Essen. Wo das Rennen zu sehen ist, welches Rahmenprogramm es gibt und wo es zu Einschränkungen kommt.

Das größte und wichtigste Radrennens Deutschlands macht am Samstag (26.8.) Station in Essen. Die dritte von insgesamt fünf Etappen startet in Arnsberg und endet an der Philharmonie auf der Huyssenallee. Insgesamt legen die Radprofis auf Essener Stadtgebiet 39 Kilometer zurück, die Gesamtlänge der Etappe beträgt 173,8 Kilometer (Streckenverlauf weiter unten).

[Alle Nachrichten aus Essen: Hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren]

Wer das Spektakel nicht an der Strecke verfolgen kann oder möchte, der hat die Möglichkeit das Radrennen im Fernsehen bei der ARD (auch im Livestream ab 15.30 Uhr auf sportschau.de) oder Eurosport schauen.

Deutschland Tour in Essen – das Rahmenprogramm

Die Zielankunft in Essen ist für circa 17.50 Uhr geplant. Nicht nur dann soll einiges los sein, es gibt weiteres Programm an der Huyssenallee – diese Einzelheiten meldet die Essen Marketing GmbH (EMG):

13 bis 18 Uhr: Auf einem sogenannten „Expo-Gelände“ rund um die Philharmonie gibt es zahlreiche Mitmach- und Informationsstände sowie eine Fahrrad-Erlebniswelt.

Auf einem sogenannten „Expo-Gelände“ rund um die Philharmonie gibt es zahlreiche Mitmach- und Informationsstände sowie eine Fahrrad-Erlebniswelt. 13 bis 13.45 Uhr: Bei der Ride Tour kann jedermann (vorherige Anmeldung erforderlich) eine Runde auf dem Rundkurs fahren, auf dem die Profis am späten Nachmittag um den Etappensieg kämpfen.

Bei der Ride Tour kann jedermann (vorherige Anmeldung erforderlich) eine Runde auf dem Rundkurs fahren, auf dem die Profis am späten Nachmittag um den Etappensieg kämpfen. 14.15 bis 15.30 Uhr: Newcomer Rennen der Frauen (U17) auf einem kleinen Rundkurs (Huyssenallee, Friedrichstraße, Bismarckstraße, Kruppstraße).

Newcomer Rennen der Frauen (U17) auf einem kleinen Rundkurs (Huyssenallee, Friedrichstraße, Bismarckstraße, Kruppstraße). 15.45 bis 16.05 Uhr: Bei der Mini Tour Parade drehen Kinder und Jugendliche gemeinsam mit der Radsportlegende Jens Voigt eine Runde auf der Profistrecke (vorherige Anmeldung erforderlich).

Bei der Mini Tour Parade drehen Kinder und Jugendliche gemeinsam mit der Radsportlegende Jens Voigt eine Runde auf der Profistrecke (vorherige Anmeldung erforderlich). 16.30 bis 16.50 Uhr: Beim Laufradrennen erleben Sie die kleinsten Flitzer bei einzigartigen Rennen auf der Zielgerade (vorherige Anmeldung erforderlich).

Beim Laufradrennen erleben Sie die kleinsten Flitzer bei einzigartigen Rennen auf der Zielgerade (vorherige Anmeldung erforderlich). 17.30 Uhr: 1. Zieleinfahrt der Profis; 17.40 Uhr: 2. Zieleinfahrt; 17.50 Uhr: 3. Zieleinfahrt; anschließend: Siegerehrung.

Deutschland Tour in Essen hat Auswirkungen auf den Straßenverkehr und ÖPNV

Die Deutschland Tour wird am Samstag große Auswirkungen auf den Straßenverkehr in Essen haben, es kommt an der gesamten Strecke von Kettwig bis in die Innenstadt zu Sperrungen. Alle Details zu genauen Standorten und Uhrzeiten finden Sie in diesem Artikel.

Außerdem meldet auch die Ruhrbahn massive Einschränkungen aufgrund des Radevents in der Stadt. Welche Busse und Bahnen gar nicht fahren oder umgeleitet werden, finden Sie in dieser Übersicht.

Deutschland Tour in Essen: Das ist der Streckenverlauf in Essen

Deutschland Tour: Das ist die gesamte Strecke der 3. Etappe von Arnsberg nach Essen

Lesen Sie auch zur Deutschland Tour in Essen

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen