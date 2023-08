„Deutschland Tour“ in Essen: Diese Straßen werden gesperrt

Essen. Radrennen in Essen: Die „Deutschland Tour“ fährt Ende August quer durch die Stadt. Für das Event werden viele Straßen gesperrt – alle Infos hier.

Bis zu 15.000 Schaulustige sollen sich am Samstag, 26. August, an der Philharmonie versammeln, um die Zieleinfahrt der Profiradfahrer der „Deutschland Tour“ zu verfolgen. Das wichtigste deutsche Radrennen führt in diesem Jahr auch durch NRW. Essen ist Etappenziel – was mit vielen Straßensperrungen verbunden ist.

Rund 30 Kilometer der insgesamt 174 Kilometer langen 3. Etappe der „Deutschland Tour“ führen durchs Stadtgebiet. Die Zielrunde durch die Innenstadt ist knapp 7 Kilometer lang.

Essen will sich bei der „Deutschland Tour“ von der besten Seite zeigen

Die ARD überträgt die Tour live im Fernsehen. Im Rahmen der „Deutschland Tour“ könne die Stadt nun laut Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) ihre schönsten Seiten zeigen. Dafür veranschlage das Stadtmarketing rund 350.000 Euro – 50.000 Euro davon übernehme das Land.

Die gesamte Strecke von Kettwig bis in die Innenstadt wird ab ca. 16.30 Uhr für gut eine Stunde gesperrt. Das gilt für folgende Bereiche:

Viele einstündige Straßensperrungen in Essen bei der „Deutschland Tour“

August-Thyssen-Straße mit Schloss-Hotel Hugenpoet

Ringstraße

Ruhrtalstraße

Schuirweg

Meisenburgstraße Richtung Bredeney

Hatzper Straße bis Erbach

Fulerumer Straße

Adelkampstraße

Hausackerstraße

Kaulbachstraße

Windmühlenstraße

Keplerstraße

Menzelstraße

Lenbachstraße

Gemarkenstraße

Kahrstraße

Bismarckstraße zur Freiheit

Sobald die Radfahrer die Strecke passiert haben, wird die Polizei die Straßen nach und nach wieder freigeben.

Große Teile der Essener Innenstadt für die „Deutschland Tour“ bereits ab 11.30 Uhr gesperrt

Zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner der Innenstadt sind nicht nur eine Stunde, sondern fast den ganzen Tag von Sperrungen betroffen. Die Huyssenallee wird schon ab dem Morgen dicht sein. Für andere Bereiche gilt eine Sperrung für den Autoverkehr ab 11.30 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt gibt es bis zum Abend keine Möglichkeit, die betreffenden Orte mit dem Auto zu erreichen. Anwohner können ihre Wohnorte dann nur zu Fuß oder mit dem Rad erreichen, hieß es auf einer Pressekonferenz.

Die Sperrung ab 11.30 Uhr gilt für den gesamten Bereich an der Freiheit mit Kruppstraße, Bismarckstraße und das komplette Viertel entlang der Hohenzollernstraße, Kruppstraße und Helbingstraße herunter bis zur A40.

Teile des nördlichen Bereichs der Innenstadt werden dann ebenfalls gesperrt: der gesamte Bereich oberhalb der Limbecker Straße in Verlängerung zur Rathaus Galerie bis zur Friedrich-Ebert-Straße, Viehofer Platz und Schützenbahn. Gleiches gilt für den Bereich I. Dellbrügge, Akazienallee, Am Handelshof und Teichstraße. Bis die Sperrungen vollständig aufgehoben sind, wird es wohl bis etwa 21 Uhr am Samstagabend dauern.

Um die Bürgerinnen und Bürger über die Sperrungen zu informieren, werde die Stadt bald entsprechende Briefe verschicken. Plakate in den Straßen sollen in den kommenden Wochen ebenfalls über die Sperrungen informieren. „Wenn man sich frühzeitig darauf einstellt, dann geht das“, sagt Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU).

>>> INFO: Umfangreiches Programm

Die „Deutschland Tour“ wird mit einem umfangreichen Programm begleitet: Ab 13 Uhr öffnet am Samstag die Expo an der Philharmonie im Südviertel. Im Laufe des Tages finden eine Radtour für Hobby-Radfahrer, ein Rennen für junge Nachwuchs-Radfahrerinnen und ein Kinderprogramm mit Laufradrennen und Parade statt. Um den Zieldurchlauf und die Siegerehrung mitzuerleben, sollten Schaulustige spätestens ab 17.30 Uhr an der Philharmonie sein. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, kann die Etappenentscheidung ab 15.30 Uhr in der ARD live verfolgen.

Die fünftägige „Deutschland Tour“ führt in diesem Jahr in vier Etappen durchs Saarland, NRW und Hessen und endet in Bremen. Das Radrennen bietet deutschen Nachwuchsfahrern die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Aber auch Radprofis aus der ganzen Welt und ehemalige Tour-de-France-Teilnehmer werden mitfahren. Das komplette Teilnehmerfeld wird erst in den kommenden Wochen herauskristallisieren – wenn die Teams nach und nach ihre Sportler melden.

