Deutschland Tour in Essen: Diese besonderen Aktionen gibt es

Essen-Südviertel. Die Radprofis der Deutschland Tour gehen an der Essener Philharmonie ins Etappenziel. Dort gibt es ein Begleitprogramm für Kinder und Erwachsene.

Die Deutschland Tour ist Deutschlands einziges Etappenrennen im Profi-Radsport der Männer. Ihre dritte Etappe endet am Samstag (26. August) in Essen – genauer gesagt, an der Philharmonie. Mit der endgültigen Zielankunft wird um 17.50 Uhr gerechnet, vorher fahren die Profis schon um etwa 17.30 Uhr und 17.40 Uhr durchs Ziel und drehen dann jeweils noch eine Runde. Die Siegerehrung ist für 18 Uhr terminiert. Rund um den Zielstrich an der Huyssenallee wird laut der Essen Marketing GmbH (EMG) ein breites Programm angeboten.

Das Begleitprogramm findet von 13 bis 18 Uhr statt. „Auf dem Expo-Gelände rund um die Philharmonie gibt es zahlreiche Mitmach- und Informationsstände sowie eine Fahrrad-Erlebniswelt“, kündigt die EMG an. Außerdem stehen diese Programmpunkte auf dem Plan:

13 bis 13.45 Uhr: Bei der Ride Tour kann jedermann (vorherige Anmeldung erforderlich) eine Runde auf dem Rundkurs fahren, auf dem die Profis am späten Nachmittag um den Etappensieg kämpfen. Benötigt werden nur ein Fahrrad und ein Helm.

14.15 bis 15.30 Uhr: Weiblichen Rennradstars von morgen kann man beim Newcomer Rennen (U17) auf dem kleinen Rundkurs (Huyssenallee, Friedrichstraße, Bismarckstraße, Kruppstraße) zuschauen.

15.45 bis 16.05 Uhr: Bei der Mini Tour Parade drehen Kinder und Jugendliche gemeinsam mit Radlegende Jens Voigt eine Runde auf der Profistrecke (vorherige Anmeldung erforderlich). Alle Interessierten zwischen sechs und zwölf Jahren sind eingeladen.

16.30 bis 16.50 Uhr: Beim Laufradrennen gehen die jüngsten Fahrerinnen und Fahrer auf die Zielgerade (vorherige Anmeldung erforderlich). Dieses Rennen ist auf Kinder zwischen zwei und fünf Jahren ausgelegt.

Für die verschiedenen Programmpunkte kann man sich online unter www.deutschland-tour.com anmelden. Teilweise ist auch noch eine Anmeldung vor Ort möglich. Für die Ride Tour geht das zum Beispiel am Stand der Sponsors, der Techniker Krankenkasse.

