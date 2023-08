Deutschland Tour hat massive Auswirkungen auf ÖPNV in Essen

Die Ruhrbahn in Essen weist vor der Deutschland Tour am Samstag darauf hin, dass es wegen des Radrennens zu Ausfällen bei Bussen und Bahnen kommt. Welche das sind, zeigt im Folgenden eine Übersicht.

Die dritte Etappe der Deutschland Tour endet am Samstag in Essen, es kommt wegen des Radrennens, das in Arnsberg startet, zu (diesen) massiven Einschränkungen auf den Straßen. Das wird auch Auswirkungen auf den Öffentlichen Nahverkehr haben. Die Ruhrbahn meldet eine ganze Reihe von Einschränkungen und Umleitungen diverser Linien im Stadtgebiet – neben ohnehin schon gekürztem Fahrt-Angebot aufgrund von Personalmangel.

Im Folgenden die Übersicht, welche Sperrungen und Umleitungen es im Öffentlichen Nahverkehr am Samstag geben wird.

Sperrung der Essener Stadtmitte von 11.30 Uhr bis voraussichtlich 21.00 Uhr

U-Bahn-Linie U17: Letzte Fahrt ab Gemarkenplatz in Richtung Margare­thenhöhe um 15.27 Uhr.

Letzte Fahrt ab Gemarkenplatz in Richtung Margare­thenhöhe um 15.27 Uhr. Straßenbahnlinie 101: Letzte Fahrt ab Rathaus Richtung Helenenstraße um 15.38 Uhr.

Letzte Fahrt ab Rathaus Richtung Helenenstraße um 15.38 Uhr. Straßenbahnlinie 105: Letzte Fahrt ab Rathaus Richtung Finefraustraße um 15.11 Uhr.

Letzte Fahrt ab Rathaus Richtung Finefraustraße um 15.11 Uhr. Straßenbahnlinie 106: Letzte Fahrt ab Helenenstraße in Richtung Rüttenscheid um 15.33 Uhr.

Letzte Fahrt ab Helenenstraße in Richtung Rüttenscheid um 15.33 Uhr. Schnellbus-Linie (SB) 15: Wird umgeleitet ab Haltestelle (H) Huttropstraße in Richtung Innenstadt.

Wird umgeleitet ab Haltestelle (H) Huttropstraße in Richtung Innenstadt. SB 16: Wird umgeleitet zwischen (H) Gewerbepark M1 und Essen Hbf.

Wird umgeleitet zwischen (H) Gewerbepark M1 und Essen Hbf. Bus-Linie 145: Wird umgeleitet in beiden Richtungen zwischen den (H) Walpurgisstraße und Kurt-Jooss-Straße. Weiterer Hinweis der Ruhrbahn: zwischen 16 und circa 18 Uhr endet die Buslinie 145 von Heisingen kommend an (H) Wickenburgstraße.

Wird umgeleitet in beiden Richtungen zwischen den (H) Walpurgisstraße und Kurt-Jooss-Straße. Weiterer Hinweis der Ruhrbahn: zwischen 16 und circa 18 Uhr endet die Buslinie 145 von Heisingen kommend an (H) Wickenburgstraße. 145 mit Ziel Rathaus: wird umgeleitet in beiden Richtung zwischen (H) Walpurgisstraße und Rathaus.

mit Ziel Rathaus: wird umgeleitet in beiden Richtung zwischen (H) Walpurgisstraße und Rathaus. 146: Wird umgeleitet ab (H) Wasserturm in Fahrtrichtung Innenstadt.

Wird umgeleitet ab (H) Wasserturm in Fahrtrichtung Innenstadt. 154/155: Wird umgeleitet zwischen (H) Dammannstraße und Goldschmidtstraße.

Wird umgeleitet zwischen (H) Dammannstraße und Goldschmidtstraße. 166: Wird umgeleitet zwischen (H) Thurmfeld und Rathaus in Richtung Burgaltendorf. In Gegenrichtung wird ab (H) Goldschmidtstraße umgeleitet.

Wird umgeleitet zwischen (H) Thurmfeld und Rathaus in Richtung Burgaltendorf. In Gegenrichtung wird ab (H) Goldschmidtstraße umgeleitet. 196: Wird umgeleitet zwischen (H) Stadtwiese und Hollestraße in Richtung Schweriner Straße und in Gegenrichtung ab (H) Alfred-Krupp-Schule.

Sperrung von Kettwig bis Südviertel von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr:

130: Wird umgeleitet zwischen den (H) Steinbachgrund und Rhein-Ruhr-Zentrum.

Wird umgeleitet zwischen den (H) Steinbachgrund und Rhein-Ruhr-Zentrum. 134: Vom Hafen-Center kommend endet die Linie an (H) Am Biestenkamp und setzt von dort aus planmäßig in Gegenrichtung ein.

Vom Hafen-Center kommend endet die Linie an (H) Am Biestenkamp und setzt von dort aus planmäßig in Gegenrichtung ein. 139: Wird umgeleitet ab (H) Reineke-Fuchs-Straße.

Wird umgeleitet ab (H) Reineke-Fuchs-Straße. 142: Letzte Fahrt geht um 14.42 Uhr von (H) Messe West-Süd/Gruga in Richtung Kettwig. „Alle anschließenden Kurse der Linie enden, bis zur Freigabe der Strecke an der (H) Messe West-Süd/Gruga und setzen von dort aus planmäßig in Fahrtrichtung Betriebshof Ruhrallee ein“, so die Ruhrbahn.

Letzte Fahrt geht um 14.42 Uhr von (H) Messe West-Süd/Gruga in Richtung Kettwig. „Alle anschließenden Kurse der Linie enden, bis zur Freigabe der Strecke an der (H) Messe West-Süd/Gruga und setzen von dort aus planmäßig in Fahrtrichtung Betriebshof Ruhrallee ein“, so die Ruhrbahn. 160: Wird umgeleitet zwischen den (H) Schwanenbuschstraße und Berliner Straße in Fahrtrichtung Borbeck.

Wird umgeleitet zwischen den (H) Schwanenbuschstraße und Berliner Straße in Fahrtrichtung Borbeck. 169: Wird umgeleitet zwischen den (H) Wangeroogeweg und Bredeney in Fahrtrichtung Velbert.

Wird umgeleitet zwischen den (H) Wangeroogeweg und Bredeney in Fahrtrichtung Velbert. 180: Aus Burgaltendorf kommend endet die Fahrt an der (H) Werden S-Bahnhof. Dann werde planmäßig in Gegenrichtung gefahren.

Aus Burgaltendorf kommend endet die Fahrt an der (H) Werden S-Bahnhof. Dann werde planmäßig in Gegenrichtung gefahren. 194: Aus Gelsenkirchen kommend endet die Fahrt an der (H) Bredeney. Dann werde planmäßig in Gegenrichtung gefahren.

Haltestellen/Ersatzhaltestellen von 11.30 bis circa 21 Uhr:

Essen Hbf: Dort können die Bus-Steige 1 bis 5 nicht angefahren werden.

Dort können die Bus-Steige 1 bis 5 nicht angefahren werden. Rathaus Essen : Dort sind die Steige 6 bis 9 nicht frei.

: Dort sind die Steige 6 bis 9 nicht frei. SB 15: Die (H) Essen Hbf wird aufgehoben. Dafür wird die (H) Rathaus Steig 1 als Ersatz-Endhaltestelle angefahren.

Die (H) Essen Hbf wird aufgehoben. Dafür wird die (H) Rathaus Steig 1 als Ersatz-Endhaltestelle angefahren. SB 16: Die (H) Universität, Berliner Platz, Rathaus Essen und Hollestraße entfallen ersatzlos.

Die (H) Universität, Berliner Platz, Rathaus Essen und Hollestraße entfallen ersatzlos. 145: Die (H) zwischen Walpurgisstra0e und Frohnhauser Straße entfallen – zusätzlich von 16 bis 18 Uhr alle Haltestellen zwischen Wickenburgstraße und Erbach. Ein Hinweis der Ruhrbahn: „Um die Innenstadt anzufahren, wird die Linie 145 in Richtung Erbach zur (H) Essen Hbf Steig 8 und in Richtung Heisingen zur (H) Rathaus Essen Steig 5 geführt.“

Die (H) zwischen Walpurgisstra0e und Frohnhauser Straße entfallen – zusätzlich von 16 bis 18 Uhr alle Haltestellen zwischen Wickenburgstraße und Erbach. Ein Hinweis der Ruhrbahn: „Um die Innenstadt anzufahren, wird die Linie 145 in Richtung Erbach zur (H) Essen Hbf Steig 8 und in Richtung Heisingen zur (H) Rathaus Essen Steig 5 geführt.“ 146: Die (H) Essen Hbf entfällt. Ersatz-Endhaltestelle ist die (H) Rathaus Essen Steig 2.

Die (H) Essen Hbf entfällt. Ersatz-Endhaltestelle ist die (H) Rathaus Essen Steig 2. 154/155: Die (H) zwischen Dammannstraße und Rathaus Essen entfallen. Dort werde in beiden Richtungen der Steig 4 angefahren.

Die (H) zwischen Dammannstraße und Rathaus Essen entfallen. Dort werde in beiden Richtungen der Steig 4 angefahren. 166: Die (H) zwischen Essen Hbf und Thurmfeld entfallen in Richtung Dellwig ersatzlos. In Richtung Burgaltendorf entfallen die (H) zwischen Thurmfeld und Rathaus. Dort wird in beiden Richtungen der Steig 3 angefahren.

Die (H) zwischen Essen Hbf und Thurmfeld entfallen in Richtung Dellwig ersatzlos. In Richtung Burgaltendorf entfallen die (H) zwischen Thurmfeld und Rathaus. Dort wird in beiden Richtungen der Steig 3 angefahren. 196: Die (H) zwischen Alfred-Krupp-Schule und Grillostraße in Richtung Hornbach entfallen. Am Hauptbahnhof wird der Steig 9 als Ersatz-Haltestelle angefahren. In Richtung Schweriner Straße entfallen die (H) zwischen Stadtwiese und Rathaus.

Haltestellen/Ersatzhaltestellen von 16 bis circa 18 Uhr:

130: Die (H) zwischen Steinbachgrund und Rhein-Ruhr-Zentrum entfallen.

Die (H) zwischen Steinbachgrund und Rhein-Ruhr-Zentrum entfallen. 134: Die (H) zwischen Am Biestenkamp und Kettwiger Markt entfallen.

Die (H) zwischen Am Biestenkamp und Kettwiger Markt entfallen. 139: Die (H) Erbach wird aufgehoben. Dafür wird der gleichnamige Steig 5 als Ersatz-Haltestelle angefahren.

Die (H) Erbach wird aufgehoben. Dafür wird der gleichnamige Steig 5 als Ersatz-Haltestelle angefahren. 142: Die (H) zwischen Messe West-Süd/Gruga und Kettwig S entfallen.

Die (H) zwischen Messe West-Süd/Gruga und Kettwig S entfallen. 160: Die (H) zwischen Schwanenbuschstraße und Berliner Straße. entfallen. An der Huttropstraße wird in Richtung Borbeck der gleichnamige Steig 4 in der Ruhrallee als Ersatz angefahren.

Die (H) zwischen Schwanenbuschstraße und Berliner Straße. entfallen. An der Huttropstraße wird in Richtung Borbeck der gleichnamige Steig 4 in der Ruhrallee als Ersatz angefahren. 169: Die (H) zwischen Wangeroogeweg und Bredeney in Richtung Velbert entfallen.

Die (H) zwischen Wangeroogeweg und Bredeney in Richtung Velbert entfallen. 180: Die (H) zwischen Werden S-Bahnhof und Kettwiger Markt entfallen.

Die (H) zwischen Werden S-Bahnhof und Kettwiger Markt entfallen. 194: Die (H) zwischen Bredeney und Erbach entfallen.

>>> INFO: Betriebsversammlungen bei der Ruhrbahn

Kurzfristig kündigt die Ruhrbahn für diesen Mittwoch (23.8.) sowie Montag (28.8.) zusätzliche Verzögerungen und Ausfälle im Linienverkehr an. Zwischen 14.30 Uhr bis etwa 19 Uhr müssten Fahrgäste an beiden Tagen jeweils mit immensen Einschränkungen rechnen. Grund dafür, so das Verkehrsunternehmen, seien Betriebsversammlungen. Zu den Details.

