Deutsches Football-Finale Essen: Alle Infos zum „GFL Bowl“

American Football: Um diese Trophäe spielen am Samstag (14.10.) die Potsdam Royals und Schwäbisch Hall Unicorns in Essen. Hier im Bild von einer PK Ende Juli: GVE-Chef Dirk Miklikowski, Markus Würtele, (Vizepräsident und Eventleiter des AFVD), Essens OB Thomas Kufen und Sven Scholtysik (Streamingpartner Tag24).

Essen. Im Stadion an der Hafenstraße wird das deutsche Finale im American Football ausgetragen. Was geplant ist, was Tickets kosten, wo übertragen wird.

Es wird ein ungewohnter Anblick sein: Wenn am Samstag (14.10.) im Stadion an der Hafenstraße zwei Mannschaften aufeinandertreffen, dann sind das nicht die Herren von Rot-Weiss Essen oder die Damen der SGS Essen, die zum Heimspiel laden. Stattdessen stehen sich dann zwei Teams gegenüber, die auf die Namen Potsdam Royals und Schwäbisch Hall Unicorns hören – und nicht einmal Fußball spielen. Die Mannschaften tragen am Wochenende in Essen die Deutsche Meisterschaft im American Football aus, es geht um die „Beule“ – so wird die prestigeträchtige Trophäe genannt.

Die Kontrahenten heißen ab 17 Uhr genauso wie schon im Vorjahr, an der Hafenstraße kommt es zur Neuauflage des letztjährigen „GFL Bowls“, wie das deutsche Finale in Anlehnung an den „Super Bowl“ in Nordamerika heißt.

„GFL Bowl“: Bisher sind 6500 Tickets für Samstag verkauft

„Bisher sind 6500 Tickets verkauft“, sagt Fuad Merdanovic, Präsident des American Football Verbands Deutschland (AFVD) mit Sitz in Frankfurt. Im Vorfeld habe man sich eine Zielmarke von 7000 verkauften Karten gesetzt – das Stadion an der Hafenstraße hat aktuell ein Fassungsvermögen von über 20.300 Plätzen. Bei einer Pressekonferenz Ende Juli im Stadion hatte man sich optimistischer gezeigt und auf ein ausverkauftes Haus hofft. Tickets sind also noch erhältlich, auch eine Tageskasse werde es geben, so Fuad Merdanovic.

Auch wer keine Eintrittskarte kaufen will, kann sich am Samstag (14.10.) zum Stadion in Bergeborbeck aufmachen. Der „GFL Bowl“ wird von einem Rahmenprogramm flankiert.

„GFL Bowl“ in Essen: Das ist rund ums Stadion am Samstag geplant

12 Uhr: Los geht es vor Ort bereits fünf Stunden vor dem Kick-Off. Am Mittag öffnet die Fanzone samt Bühne und Musik von DJ Firstdub, zudem soll es Merchandise-Stände geben und Aktionen zum Mitmachen geben. „Dazwischen Getränkestationen und American Food Stände mit überdachten Bierbänken und Stehtischen für die zahlreichen Fans aus ganz Deutschland“, teilt der AFVD mit. Der Verband erwartet ein großes Treffen der deutschen „Football Family“.

13 Uhr: Auf der Bühne der Fanzone startet eine „Count Down Show“ die von Roman Motzkus und Carsten Spengemann moderiert wird. Das Kommentatoren-Duo ist in der Szene bekannt, kommentiert Spiele der National Football League (NFL) und betreibt einen Podcast.

15.30 Uhr: Die Stadiontore werden geöffnet. „Über 200 Cheerleader, 20 Maskottchen und einige weitere Programmpunkte werden die Zeit bis zum Kick-Off verkürzen“, so der AFVD.

kurz vor 17 Uhr: Kurz vor dem Start des deutschen Finals des Football-Spiels wird im Stadion die Nationalhymne erklingen, gesungen von Rebecca Blanz, Sopranistin der Philharmonie Essen. Der Spielball soll „mit donnerndem Lärm des Harley Clubs Rhein-Ruhr Chapter“ auf das Feld gebracht werden.

17 Uhr: Essens OB Thomas Kufen wird zusammen mit seinen Amtskollegen aus Schwäbisch Hall und Potsdam den Münzwurf durchführen, dann startet der „GFL Bowl“.

>>> INFO: TV-Übertragung und Tickets

Das deutsche Football-Finale wird am Samstag (14.10.) ab 16.55 Uhr im Free-TV und im Internet unter https://tv.sport1.de/live/event/1260389 übertragen.

Tickets sind unter https://gfl-bowl.de/tickets/ ab 15 Euro (ermäßigt ab 10 Euro) erhältlich, für Kinder bis 6 Jahre ist der Eintritt frei.

