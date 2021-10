Deutscher Tanzpreis: Ehre für Essener Theater-Betriebsrat

Essen. Klare politische Geste des Deutschen Tanzpreises: Der Betriebsrat der Theater und Philharmonie (TuP) Essen, Adil Laraki, erhält einen Ehrenpreis.

Bei der Verleihung des Deutschen Tanzpreises 2021 im Essener Aalto-Theater hat Adil Laraki einen von drei Ehrenpreisen erhalten. Laraki ist der Betriebsrat der städtischen Gesellschaft Theater und Philharmonie (TuP) in Essen, die die großen Häuser wie Aalto und Grillo betreibt. Laraki zählt seit vielen Jahren zu den wichtigen Figuren in der Essener Hochkultur – in den letzten Jahren trug er scharfe Konflikte unter anderem mit dem ehemaligen Geschäftsführer der TuP aus. Berger Bergmann nahm schließlich seinen Hut.

Somit hat der Deutsche Tanzpreis am Wochenende eine eindeutige, politische Botschaft hinterlassen. Die Jury des Tanzpreises würdigte die Arbeit Larakis als Gewerkschafter als „hervorragender Interpret des deutschen Rechts – zum Vorteil aller Tänzerinnen und Tänzer“.

Laraki entschuldigte sich bei jenen, die „mein Tun für übertrieben halten“

Laraki betonte in seiner Dankesrede sein Bemühen um eine „Humanisierung des Tanzlebens“ und entschuldigte sich bei all jenen, die sein Tun für übertrieben halten und sich darüber ärgern. Das war wieder ein Beispiel für das, was die Jury festgestellt hatte: „Mit Humor und einzigartigem Geschick“ treibe Laraki die Verbesserung der Rechte von Künstlerinnen und Künstlern sowie allen Angestellten voran. Laraki ist selbst ehemaliger Tänzer, kam 1983 ins Essener Ensemble, trat dem Betriebsrat der gesamten TuP erstmals 1990 bei. Seit 2002 ist er Vorsitzender des Betriebsrats.

Weitere Ehrenpreise gingen an an die auf Krücken angewiesene Performerin Claire Cunningham, die beweist, dass Behinderungen den Körper als Ausdrucksmittel nicht einschränken müssen, sowie an die Ballett-Pädagogin Ursula Borrmann, die mit ihren vielgerühmten Methoden allen ihren Schülern vom Kind bis zum Profi den Tanz als natürliche Lebensenergie vermitteln und „vierjährige Mädchen in Spitzenschuhen und Tutus“ nicht sehen will.

Der Abend wurde, der Trägerin des Hauptpreises angemessen, mit etlichen Video-Präsentationen angereichert, nicht zuletzt zur Person Heide-Marie Härtels. Für eine charmante und souveräne Moderation sorgte wie in den letzten Jahren die WDR-Redakteurin Siham El-Maimouni.

