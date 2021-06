Auf dem Deutsch-Holländischen Stoffmarkt in der Messe Essen stellt auch Mona Velting von Mimi Stoffen aus.

Stoffmesse Deutsch-Holländischer Stoffmarkt ist zurück in Essen

Essen. Nach Monaten ist der Stoffmarkt zurück in der Messe Essen und geht dann auf Tour. Neben Stoff-Vielfalt erwartet Besucher auch ein Gewinn.

Von Fleece bis Plüsch, von Jersey bis Gardine – nach monatelanger Pause ist am Samstag, 19. Juni, der Deutsch-Holländische Stoffmarkt zurück in Essen. Dafür wird von 8-17 Uhr der Parkplatz P2 der Messe Essen „sprichwörtlich in tausend tolle Stoffe“ gehüllt, gibt die Firma Expo Event Marketing bekannt.

Die Stoffmesse in Essen lockt im Juni mit einer Mustervielfalt, insbesondere für das Nähen von Kinderkleidung. Foto: Stoffmarkt / Expo Event Marketing GmbH

Coronabedingt konnte die Messe seit Oktober nicht mehr stattfinden, nun geht der Stoffmarkt erstmalig wieder auf Tour – und startet in der Heimatstadt des Essener Veranstalters. Anschließend zieht der Stoffmarkt mit rund 35 Ausstellern und „unzähligen Metern Stoff“ weiter nach Münster, Magdeburg und Braunschweig.

Essener Stoffmesse präsentiert Stoffe für Kinderkleidung und Innenräume

Textil-Fans finden auf dem Markt neben Stoffen unterschiedlicher Farben, Muster und Qualitäten auch Stoffe, die sich zum Nähen von Kinderkleidung eignen. Neben Tiermotiv-Stoffen können Nähbegeisterte vor Ort „kuschelige Fleecestoffe, flauschige Teddyplüschstoffe und weiche Nickystoffe“ finden.

Auch Yvonne Brade von My Cotton Queen wird auf der Stoffmesse in der Messe Essen ausstellen. Foto: Expo Event Marketing

Der diesjährige Stoffmarkt richtet sich zudem an Besucherinnen und Besucher, die sich für Innenraum-Gestaltung interessieren. Laut Expo Event Marketing wartet der Essener Stoffmarkt mit einem „umfangreichen Angebot an Wohntextilien, Deko-Stoffen, Kissen und Vorhängen“ auf.

Messe Essen: Maskenpflicht auf dem Messegelände

Und außerdem: „In Essen hat jeder Besucher die Chance vor Ort eine wertvolle Nähmaschine, im Wert von ca. 239.- €, der Schweizer Traditionsmarke zu gewinnen,“ gibt der Essener Veranstalter bekannt. Dazu müsste lediglich ein Teilnahmeformular am Stand der Marke „Elma“ ausgefüllt werden, gegen 17 Uhr wird der Gewinner oder die Gewinnerin aus dem Lostopf gezogen.

Besucherinnen und Besucher müssen sich nicht vorab anmelden. Auf dem Veranstaltungsgelände mit vielen kostenlosen Parkplätzen gilt eine generelle Maskenpflicht sowie eine 1,50-Meter-Abstandsregel. Weitere Informationen rund um den Stoffmarkt finden Essener auf der Veranstalter-Homepage.

