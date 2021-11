Veranstaltung Deutsch-Holländischer Stoffmarkt in Altenessen

Essen-Altenessen. Der Deutsch-Holländische Stoffmarkt kommt nach Essen. Besucher können eine Nähmaschine gewinnen. Hier die Infos.

Der Deutsch-Holländische Stoffmarkt findet am Samstag, 13. November, von 10 bis 17 Uhr, auf dem Altenessener Marktplatz statt. An über 90 Ständen hat jeder Besucher und jede Besucherin die Möglichkeit, die Produkte in die Hand zu nehmen und die Qualität selbst zu begutachten.

Aussteller auf dem Stoffmarkt wollen Infos über Ware geben

Die Aussteller wollen zudem beraten und Infos über die Ware geben – vom Rohstoff über die Handelsbedingungen bis zur Färbung. Kuschelige Fleecestoffe, flauschige Teddyplüschstoffe und weiche Nickystoffe sollen dazu einladen, Kleidung selbst zu gestalten. Im Angebot sind außerdem Schnittmustern und Kurzwaren wie Applikationen, Borten, Nadeln und Garn.

Um 17 Uhr können Besucher und Besucherinnen zudem am Elna-Stand eine Nähmaschine gewinnen. Weitere Informationen unter www.stoffmarkt-expo.de

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen