Detektivbüro Frederick: Podcast für Familien kommt aus Essen

Essen-Frintrop. Der Essener Mario van Velsen (35) ist die Stimme hinter dem Podcast „Detektivbüro Frederick“. Wie er tausende Familien erreicht.

Das „Detektivbüro Frederick“ hat schon viele Familien in seinen Bann gezogen, zur Freude von Mario van Velsen. Der 35-jährige Frintroper ist Stimme und Kopf hinter dem Podcast für die ganze Familie. Was innerhalb der eigenen Familie startete, ist in etwas mehr als zwei Jahren zu einem großen Projekt geworden. In den Folgen des Podcasts erzählen Mario van Velsen und Puppe Frederick Detektivgeschichten. Damit erreichen sie Kinder und Eltern in ganz Deutschland und sogar darüber hinaus. Sie bekommen auch Post aus Österreich und der Schweiz, sogar aus Florida kam schon ein Brief.

ist online zu finden unter www.detektivbuerofrederick.de. Dort finden sich alle Podcastfolgen sowie ein Rätsel für Kinder , eine Bestelloption für Detektivbüro-T-Shirts und die Möglichkeit, Kontakt zu Mario und Frederick aufzunehmen.

, eine Bestelloption für Detektivbüro-T-Shirts und die Möglichkeit, Kontakt zu Mario und Frederick aufzunehmen. Zu hören sind die meist zwischen 20 und 30 Minuten langen Folgen auch über Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts und Letscast.fm.

Rund zwei Millionen Mal ist der Podcast mittlerweile bereits aufgerufen worden, auf Streaming-Portalen hat van Velsen nach eigenen Angaben rund 10.000 Abos. Dabei war eine solche Verbreitung anfangs gar nicht sein Ziel. „Eigentlich ist der Podcast für meine beiden Nichten entstanden“, sagt er. „Ich habe ihnen oft vorgelesen, was mir aber schnell zu langweilig wurde. Ich habe erst verschiedene Stimmen eingesetzt, um es interessanter zu machen, und mir dann auch eigene Geschichten ausgedacht.“ Die nahm er irgendwann auf, stellte sie im Internet zur Verfügung und war überrascht, dass sie auch in anderen Familien gut ankamen.

Essener „Detektivbüro Frederick“ soll Kinder und Erwachsene unterhalten

So entstand das „Detektivbüro Frederick“, benannt nach der Stoffschildkröte, die schon lange vorher Teil der Familie van Velsen war. Warum sie ausgerechnet Frederick heißt, das weiß Mario van Velsen auch nicht mehr so genau. Frederick ist in jedem Fall sein treuer Wegbegleiter geworden, mit dem er gemeinsam Geschichten und Witze erzählt. „Es sind Geschichten für die Kinder in uns allen“, sagt van Velsen. „Auch Mamas und Papas sollen etwas zu lachen haben und dazulernen können. Es geht um ganz alltägliche Dinge und Fragen, die auch ich mir manchmal stelle.“

Der Essener Mario van Velsen und Schildkröte Frederick haben sogar schon Fan-Shirts. Foto: Mario van Velsen / Detektivbüro Frederick

Es geht ums Schlittschuh laufen, um Bienen, Eichhörnchen und Fichten, um Feste wie Silvester, Traditionen zu Weihnachten oder die olympischen Spiele. Jedes Mal gilt es einen neuen Fall zu lösen, der unterhalten und auf spielerische Weise bilden soll. Zwischen vier und neun Jahre alt ist der Großteil der Fans, aber auch ältere Kinder und jüngere Geschwister lauschen den Geschichten. Anfangs veröffentlichte van Velsen eine Folge pro Woche, nun einmal pro Monat.

Mario van Velsen plant noch mehr Musik für Kinder

Denn mit dem Podcast verdient er kein Geld, sondern kümmert sich neben seinem Job im Onlinehandel um das Projekt. Der gebürtige Essener wollte zunächst Grundschullehrer werden, studierte auch Englisch und Deutsch auf Lehramt, arbeitet nun aber im ganz anderen Bereich. Eine weitere Leidenschaft des 35-Jährigen ist die Musik, die auch im Podcast eine Rolle spielt. Frederick und Mario van Velsen haben auch bereits eigene Lieder komponiert, das soll in Zukunft eine noch größere Rolle spielen. „Ich möchte gerne noch mehr Musik für Kinder machen und irgendwann auch Konzerte geben“, sagt van Velsen. „Als kreativer Mensch will man eine Art Fußabdruck hinterlassen und das Detektivbüro ist glaube ich meiner.“

Bestätigung findet er in den Rückmeldungen seiner Hörerinnen und Hörer. „Die Kinder und Eltern wollen immer mehr von Frederick, das spornt an“, sagt er. „Es ist toll zu sehen, wie aus Frederick der sprechenden Schildkröte etwas so Großes geworden ist, manchmal fehlen mir die Worte.“ Zum Beispiel dann, wenn die Mutter eines treuen Hörers schreibt, wie sehr ihrem Sohn Fredericks Witze geholfen hätten, um nach der Einschulung das erste Eis zu brechen und sich in die Klasse einzufinden.

