Am Samstag, 14. Dezember, macht der Coca Cola-Truck Station auf dem Gelände der Firma Medion in Essen-Kray.

Essen. Der Coca-Cola-Weihnachtstruck kommt nach Essen – auf ein Firmengelände in Kray. Außerdem wird eine „dekorierte Winterlandschaft“ angekündigt.

Der Weihnachtstruck von Coca Cola kommt nach Essen

Der Weihnachts-Truck von Coca Cola kommt nach Essen. Am Samstag, 14. Dezember, macht der Laster Station auf dem Firmengelände des Elektro-Herstellers „Medion“ in Essen-Kray. Von 15 bis 20 Uhr steht das Fahrzeug auf dem Areal des „Medion-Fabrikverkaufs“ an der Schönscheidtstraße 100.

Versprochen werden „Attraktionen“

Versprochen werden „eine feierlich dekorierte Winterlandschaft“ und „zahlreiche Attraktionen für kleine und große Gäste“.

Großer Andrang erwartet

Hinweis für die Anreise mit dem Pkw: Parkplätze sind nur über den „Medion“-Eingang Am Zehnthof 77 erreichbar. Der Eingang Schönscheidtstraße sowie der Eingang Am Zehnthof werden Fußgängern nutzbar gemacht.