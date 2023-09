Tatort-Kommissar Heinz Haferkamp, gespielt von Hansjörg Felmy, fachsimpelt 1976 in Essen mit einem echten Polizisten. Kriminalkommissar Walter Figge aus Wülfrath darf als Gewinner der Rudi-Carrell-Show nicht nur die Tatort-Dreharbeiten in Essen besuchen. Er hat auch einen kurzen Auftritt in „Fortuna III“.