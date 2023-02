„Der Pfau“: Jürgen Vogel beim Seniorenkino in der Lichtburg

Essen. Kino-Dramödie mit Schauspielstar Jürgen Vogel, einem Pfau und einer Gans ist eine Woche vor dem offiziellen Start schon in Essen zu sehen.

Eine Komödie voller schräger Vögel steht beim nächsten Seniorenkino in der Essener Lichtburg auf dem Programm. „Der Pfau“ heißt das Regiedebüt von Lutz Heineking Jr. nach den gleichnamigen Bestsellerroman von Isabel Bogdan. Die beiden präsentieren die absurd-komische Kinokomödie am Donnerstag, 2. März, 14 Uhr, beim Seniorenkino in der Lichtburg. Bei der Preview in Essen mit dabei sind auch Schauspiel-Star Jürgen Vogel sowie die Darsteller Svenja Jung und Serkan Kaya .

Zum exquisiten Ensemble gehören auch Annette Frier, David Kross und Tom Schilling

Zum starbesetzten Ensemble gehören außerdem Annette Frier, David Kross, Tom Schilling und Lavinia Wilson. Das Ambiente gibt sich dabei very british. Denn die ziemlich chaotische Seminarfahrt führt das Team um Investmentbankerin Linda Bachmann auf einen etwas abgerockten Landsitz in den schottischen Highlands.

Dort sorgen nicht nur die fragwürdigen Methoden der jungen Seminarleiterin Rebecca für Aufruhr. Als der Lieblingspfau des Lords und dann die Lieblingsgans der Lady verschwinden, nimmt die Dramödie erst richtig ihren Lauf. In der Lichtburg ist der Film am Donnerstag schon eine Woche vor dem offiziellen Kinostart zu sehen.

Tickets 6,50 € (inkl. 1 Glas Sekt oder O-Saft) gibt es in der Lichtburg, unter Tel: 23 10 23 und online unter www.filmspiegel-essen.de

