Kinopremiere „Der Pfau“ in Essen: Jürgen Vogel in ganz ungewohnter Rolle

Essen. Prominent besetzte Kinokomödie „Der Pfau“ zeigt Jürgen Vogel mal als braven Banker. Womit der Film bei der Vorpremiere in Essen noch überraschte.

Jürgen Vogel hat ja schon viele ungewöhnliche Rollen gespielt, so eine allerdings noch nicht. Als soliden Investmentbanker mit Anzug, Seitenscheitel und ohne unverkennbare Zahnlücken kann man ihn jetzt in der Komödie „Der Pfau“ erleben, die zwei Wochen vor dem offiziellen Filmstart in der Lichtburg gestern schon vom Publikum gefeiert wurde. Regisseur Lutz Heineking jr. hat den Bestsellerroman von Isabel Bogdan verfilmt.

Die Autorin hat in der Vergangenheit als Übersetzung gearbeitet und Bücher von Nick Hornby und Jonathan Safran Foer ins Deutsche übertragen. Dass ihr Debüt als Romanautorin nun gleich mit einem echten All-Star-Team auf die große Leinwand kommt, sei ein besonderer Glücksfall, findet Bogdan: „Ich war superhappy, als ich die Cast-Liste gelesen habe. Und Jürgen Vogel als Banker zu besetzen, darauf muss man erst mal kommen.“

Annette Frier und David Kross gehören zum Ensemble von „Der Pfau“. Foto: Henning Kaiser / dpa

In der Tat hat Jürgen Vogel schon Kommissaren und Schwerverbrechern Kontur gegeben, nun ist er Teil einer Komödie, die auf einem Landsitz in den schottischen Highlands spielt und mit viel britischem Humor aufwartet. Regisseur Lutz Heineking jr. habe es geschafft, „den Geist und den Humor des Buches zu erhalten“, freut sich die Autorin. Mehr als 400.000 Leser haben „Der Pfau“ verschlungen. Heineking hat sich das Buch im Urlaub erst einmal bestellt, „weil das Cover so schön war“, dann aber gleich beseelt und nach eigenen Angaben von dem ein oder anderen Gläschen Alkohol ermutigt, die Autorin noch in der Nacht per Facebook angeschrieben, ob die Film-Rechte am Buch verfügbar seien.

Sie waren’s und durch viele glückliche Fügungen wartet der Film mit einer Besetzung auf, die sich wahrlich sehen lassen kann. Neben Vogel sind unter anderem 1a-Darsteller wie Annette Frier, David Kross, Lavinia Wilson, Tom Schilling und Serkan Kaya dabei. Der hat sein Schauspiel-Handwerk an der Essener Folkwang-Universität gelernt und war bei der Vorpremiere in der Essener Lichtburg am Donnerstag (2. März) natürlich ebenso dabei wie Kollegin Svenja Jung, die bekannte, eigentlich schon recht lange auf diesen Film vorbereitet gewesen zu sein, Vater und Stiefvater seien schließlich beide Banker, „ich habe einiges wiedererkannt“.

Top-Team: Viele namhafte Schauspieler standen für „Der Pfau“ vor der Kamera. Und Schauspieler Jürgen Vogel (li.) greift sogar zur Gitarre. Foto: Verleih

Der Film erzählt von einem Teambuilding-Ausflug gestresster Investmentbanker in die schottischen Highlands. Das Treffen soll die Truppe wieder auf Kurs bringen, die Zahlen sind schlecht, Umstrukturierungen stehen an. Das schottische Anwesen hält als Tagungsort aber ein paar Überraschungen bereit. Und dann ist da ja auch noch der Pfau, der die Begegnung mit den deutschen Finanzjongleuren nicht überlegt. Offizieller Kinostart von „Der Pfau“ ist am 16. März.

Gut möglich, dass Heineking bald schon wieder in Essen vorbeischaut. Ein neuer Kinofilm sei bereits in Vorbereitung, Drehort sei dann unter anderem auch Duisburg, ließ der Filmemacher bereits durchblicken. Und wo könne die Premiere dann besser stattfinden, als in der Lichtburg.

