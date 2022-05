Der Katernberger Bach in Essen soll jetzt ein Erlebnis sein

Essen-Katernberg. Der Katernberger Bach in Essen wurde in einen Naherholungsort verwandelt. Was es dort zu erleben gibt, sehen Besucher beim Eröffnungsfest.

Von grau zu blau – oder besser gesagt: zu blaugrün. Der einst verrohrte Katernberger Bach gehört der Vergangenheit an. Der ehemalige unterirdische Schmutzwasserlauf wurde in den vergangenen Jahren in einen Naherholungsort verwandelt. Was daraus geworden ist, können Besucher und Besucherinnen bei der Eröffnungsfeier am Samstag, 14. Mai, von 14 bis 17 Uhr an der Freien Schule Katernberg, Schalker Straße 19a, sehen.

Katernberger Bach in Essen floss lange Zeit unterirdisch

Der Katernberger Bach floss seit den 1960er-Jahren größtenteils unterirdisch verrohrt durch Katernberg. Dadurch war er, nach Angaben der Emschergenossenschaft, in der Wahrnehmung der Menschen kaum vorhanden. Als Teil des Generationenprojektes Emscher-Umbau wurde das Gewässer offengelegt. Um das Reinwasser vom Schmutzwasser zu trennen, wird die zuvor bereits vorhandene Gewässerverrohrung nun als Abwasserkanal benutzt. Anschließend wurde der Grünzug neu gestaltet. Dafür wurden rund 90.000 Kubikmeter Boden bewegt. Jetzt befinden sich an dem neu entstandenen offenen Bachlauf verschiedene Furten, ein sogenanntes „Matschufer“ und ein Blaues Klassenzimmer als Lernstandort im Freien.

Der Katernberger Bach in Essen soll jetzt ein Erlebnisort sein – da gehören auch Sitzgelegenheiten dazu. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Ziel war es, am Katernberger Bach zusätzlich zur ökologischen Verbesserung im Zuge des Emscher-Umbaus weitere Stationen entstehen zu lassen, die das Gewässer zugänglich machen und es so in das Stadtteilleben einzubinden.

Die Eröffnung erfolgt als Teil des bundesweiten „Tages der Städtebauförderung“, bei dem über 500 Kommunen ihre Projekte zur Städtebauförderung präsentieren. Mit dabei sein werden Oberbürgermeister Thomas Kufen und Emanuel Grün von der Emschergenossenschaft. Sie werden mit Projektpartnern eine Info-Stele am Blauen Klassenzimmer enthüllen. Besucher und Besucherinnen sind dann willkommen an Info- und Essensständen, außerdem gibt es Torwandschießen, einen Emscher-Mitmachstand und ein Spielmobil.

An der Freien Schule in Essen wird der neue Katernberger Bach eröffnet. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Außerdem kann zum ersten Mal das neue und große Graffiti mit dem Schriftzug „Komm an den Bach“ an der Freien Schule bewundert werden. An der Wand ist ein QR-Code angebracht. Mit dem Handy gescannt gelangt man zu Audioguides, die von den Schülerinnen und Schülern der Schule sowie einigen Lehrkräften besprochen wurden. Dank der Tonaufnahmen erfahren Besucherinnen und Besucher Informationen zum neuen Katernberger Bach – von Kindern erklärt. Neu gestalteter Kinderspielplatz, Jugendort und Parkour-Spot können ebenfalls ausprobiert werden.

In den Umbau des Katernberger Bachs investierte die Emschergenossenschaft rund 29 Millionen Euro. Gefördert wird das Projekt durch Mitteln des NRW-Umweltministeriums, des NRW-Städtebauministeriums und der Stadt.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen