Vor der Marktkirche (hier ein Bild aus Richtung Marktkirche) gibt es am Freitag eine Demo.

Kundgebung Nach dem Tod einer 22-Jährigen im Iran: Solidarität in Essen

Essen. Im Iran breiten sich Proteste für mehr Freiheit und Selbstbestimmung aus. In Essens Innenstadt gibt es eine Solidaritäts-Bekundung.

Der aktuelle Protest im Iran gegen das Mullah-Regime geht jetzt über die Landesgrenzen. Auch in Essen soll am Freitag, 23. September, erstmals protestiert werden.

Forderung: Frauen sollen selbstbestimmt leben können

Ein Bündnis aus kritischen Männern und Frauen solidarisieren sich ausdrücklich mit dem Protest, der Iran derzeit erfasst. Anlass: Eine 22-Jährige wurde von der Polizei ermordet, weil sie ihr Kopftuch nicht richtig trug. „Mittlerweile haben sich die Proteste landesweit im Iran ausgeweitet.

An den Unis leisten die Studierenden Widerstand, in den Fabriken wurden Streikbeschlüsse gefasst. Die Frauen verbrennen ihre Kopftücher, rasieren ihre Haare und leisten Widerstand“, berichtet das neu formierte Essener Bündnis, das diesem Protest Rechnung tragen will.

Kundgebung ab 17 Uhr

„Wir stehen solidarisch an der Seite der fortschrittlichen Kräfte im Iran und kämpfen gemeinsam für die konsequente Umsetzung der Istanbul-Konvention, damit Frauen weltweit selbstbestimmt und ohne Gewalt leben können“, heißt es in einem Appell. Eine Kundgebung findet am Freitag ab 17 Uhr vor der Marktkirche statt, Porschekanzel, Essen Innenstadt.

