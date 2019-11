Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Innenraum ist dekoriert mit historischen Fotos

Für die Abschiedsfeier an Silvester bekam Pächter Frank Hahn vom Eigentümer keine Genehmigung. Somit laden er und sein Team am Samstag, 28. Dezember, ab 12 Uhr zu einem „Beerdigungskaffee“ in die Werdener „Domstuben“ (Brückstraße 81) ein. Dann darf letztmalig gefeiert werden.

Wer sich Erinnerungsstücke an die „Domstuben“ sichern möchte: Am Samstag, 11. Januar, 2020 gibt es einen Räumungsverkauf im großen Saal der Werdener Gaststätte. Ab 12 Uhr können dann alle Interessierten zum Stöbern kommen. Zu kaufen gibt es Inventar und eine Reihe historischer Fotografien.