Nach getaner Arbeit gab es ein paar nette Worte vom OB – und später unten im Foyer Hokkaido-Kürbis und Zanderfilet, Kalbstafelspitz und Nachtisch: Das dürfte den Ratsmitgliedern besser geschmeckt haben als ihr nun fälliger Abschied aus dem Stadtparlament. Schließlich erfolgt der bei vielen eher unfreiwillig, weil das Wahlergebnis entweder wie bei der SPD zu schlecht oder wie bei der CDU kurioserweise zu gut ausfiel. So steht dem Essener Rat der Stadt ein Generationswechsel bevor, den es so noch nie gab.

Nicht weniger als 51 von zuletzt 89 Ratsmitgliedern kehren der lokalen Politik den Rücken: darunter allein 19 aus Reihen der SPD, 12 bei der CDU und jeweils vier bei Grünen und Linken. Manche von ihnen sagen einer Politiker-Schar Adieu, der sie vorn am Rednerpult in mehr als sechs Rats-Jahren nichts zu sagen hatten. Andere bekommen an diesem Nachmittag glasige Augen, weil sie drei Dutzend Jahre und mehr ihr Wort machten.

Essens Skyline als Aufsteller und ein Ehrentitel Als Dankeschön für den oft langjährigen ehrenamtlichen Einsatz im Rat gab es von der Stadt die Essener Skyline aus Metall als Aufsteller mitsamt einem Holzfuß: 30 Zentimeter lang, 15 Zentimeter hoch, gefertigt von der Jugendberufshilfe. Ein Extra hält die Stadt für die beiden ehemaligen CDU-Bürgermeister parat: Sie dürfen sich nach einem Beschluss des Rates künftig „Altbürgermeister“ nennen, ein Ehrentitel, der ausgeschiedene Ratsmitglieder mit mindestens zwei Amtszeiten als Bürgermeister verliehen wird. Norbert Kleine-Möllhoff war Bürgermeister von 1999 bis 2009, Franz-Josef Britz von 2009 bis zum Ablauf der Amtszeit Ende Oktober 2020. Verliehen wird die Auszeichnung in einer Feierstunde am 29. Oktober.

„Mal gucken, wie viele Wohnungen in Essen jetzt gebaut werden“

Und nun dürfen oder müssen andere ran. „Datt is Demokratie“, sagt der Altenessener CDU-Ratsherr Uwe Kutzner achselzuckend, und sein SPD-Kontrahent im städtischen Planungsausschuss Thomas Rotter nickt: Ein bisschen verloren warten sie darauf, dass diese 51. und letzte Ratssitzung seit 2014 beginnt. In den kommenden fünf Jahren sind sie überraschend außen vor: Der Genosse verpasste sein Direktmandat, beim Christdemokraten zog auch die gute Listenplatzierung nicht.

„Mal gucken, wie viele Wohnungen in Essen jetzt gebaut werden“, sagt Rotter mit leicht spöttischem Unterton, und Kollege Kutzner nickt: Er spürte in der Vergangenheit stets den Druck der Süd-CDUler („Du und Deine mickrigen 20 Prozent...“) und ist gespannt, ob sich nun auch in der Partei etwas verschiebt, wenn selbst „Nordlichter“ stolz auf direkt eroberte Mandate verweisen können.

Der scheidende CDU-Fraktionschef gibt sich tapfer: „Der Schmerz lässt nach“

Das klingt alles abgeklärt und soll es wohl auch. Andere dagegen machen kein Hehl aus ihrer Enttäuschung: „Demokratie kann auch schon mal weh tun“, sagt etwa Jens-Peter Gröne von der SPD, und ein immer noch merklich verbitterter CDU-Fraktionschef Jörg Uhlenbruch hat sich für diesen Abschiedstag aus dem Rat fest vorgenommen, nur im Notfall das Rednerpult anzusteuern.

Sollte auch nur eines der 30 Ratsmitglieder in nächster Zeit das Mandat wieder aufgeben – nach einem Umzug, oder weil es mit dem Zeitaufwand beruflich nicht mehr passt – würde er als Nachrücker wieder ins Stadtparlament einziehen. Doch Uhlenbruch winkt ab: Futsch ist futsch, er würde das Mandat wohl nicht mehr annehmen, zumal er sich mit der Abkehr von der Politik behutsam anfreundet: „Der Schmerz lässt nach“, sagt er augenzwinkernd.

Keine Langeweile beim Ex-Bürgermeister und paarweise Abschied bei den Linken

Seinem Ex-Kollegen auf sozialdemokratischer Seite tut dagegen nichts weh, im Gegenteil: Rainer Marschan, bis Anfang 2019 SPD-Fraktionschef, freut sich offensichtlich auf den Abschied. Auch Ex-Bürgermeister Norbert Kleine-Möllhoff scheint nicht gram: „Was da alles liegengeblieben ist durch das Mandat – ich werde keine Langeweile haben.“

Abschied im Doppelpack: Das Ehepaar Wolfgang Freye und Gabriele Giesecke räumt mit den beiden anderen Ratsmitgliedern der Linken das Feld. Foto: wk

Gleich im Doppelpack steht beim Ehepaar Wolfgang Freye und Gabriele Giesecke von den Linken der Verzicht ins Haus: „Ich bin schon etwas wehmütig“, sagt Freye, „denn ich habe Kommunalpolitik immer mit Leidenschaft gemacht“. Dass er sich immer in der Opposition wiederfand, die nach SPD-Urgestein Franz Müntefering bekanntlich „Mist“ ist, focht ihn nie an: „Veränderung beginnt von unten“, und da Freye als Fraktionsvorsitzender der Linken im Ruhrparlament noch weitermacht, geht sein politischer Detox-Prozess schonend vonstatten.

Einige von den Neuen schnupperten schon mal Rats-Atmosphäre

Nirgends ist der Verlust an Fachkenntnis so offensichtlich wie bei den Linken, wo kein einziges Noch-Ratsmitglied der künftigen Fraktion angehört. Der große Exodus aus dem Rat, er wird aber auch in den anderen Parteien fachliche Lücken reißen und rhetorische obendrein: Es gibt nicht ganz so viele Ratsmitglieder, die wie Karlheinz Endruschat, Wolfgang Freye, Karlgeorg Krüger oder Barbara Rörig auf lange Sprechzettel verzichten, sondern frei von der Leber weg reden können.

Die Rats-Abgänge von A bis Z Menno Aden Stefan Anthofer (NPD) Hans Aring (SPD) Siegfried Brandenburg (CDU) Heike Brandherm (SPD) Franz-Josef Britz (CDU) Paul Coenen (SPD) Klaus Diekmann (CDU) Karlheinz Endruschat (SLB) Michael Franz (SPD) Wolfgang Freye (Linke) Arndt Gabriel (EBB) Gabriele Giesecke (Linke) Jens Gröne (SPD) Yilmaz Gültekin (Linke) Ezgi Güyildar (Linke) Manfred Gunkel (Tierschutz) Annika Haak (CDU) Dennis Heidrich (SPD) Ota Hortmanns (SPD) Hans-Peter Huch (CDU) Christian Kaiser (SPD) Udo Karnath (SPD) Stefan Keuter (AfD) Ilona Kirchner (SPD) Friedhelm Klix (SPD) Norbert Kleine-Möllhoff (CDU) Friedhelm Krause (CDU) Dr. Karlgeorg Krüger (FDP) Irmgard Krusenbaum (Grüne) Uwe Kutzner (CDU) Janine Laupenmühlen (SPD) Peter Lotz (SLB) Rainer Marschan (SPD) Christine Müller-Hechfellner (Grüne) Christine Öllig Thomas Osterholt (SPD) Ernst Potthoff (Grüne) Guido Reil (AfD) Dagmar Rode (EBB) Margarete Roderig (CDU) Barbara Rörig (CDU) Thomas Rotter (SPD) Michael Stelzer (SPD) Marco Trauten (Tierschutz) Manfred Tepperis (SPD) Jörg Uhlenbruch (CDU) Walter Wandtke (Grüne) Wolfgang Weber (SPD) Angelika Weihnacht (SPD) Sonja Wilkending (CDU)

In diese Sicherheit muss ein Großteil der 48 neuen Ratsmitglieder erst noch hineinwachsen. Einige von ihnen schnuppern an diesem Mittwoch schon mal Rats-Atmosphäre in der Grugahalle, die bis zum Beweis des Gegenteils als Ersatz-Ratssaal dient. Und werden danach erfahren haben: Der Schmaus nach der Sitzung ist die Ausnahme, nicht die Regel.