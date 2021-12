Der Essener Bürgerbus fährt auch an den Feiertagen

Essen-Haarzopf. Der Essener Bürgerbus ist auch an Weihnachten und zum Jahreswechsel zwischen Haarzopf und Rüttenscheid unterwegs. Wann man ihn nutzen kann.

Wie in den Vorjahren fährt der Bürgerbus Haarzopf/Margarethenhöhe/Rüttenscheid auch an den kommenden Feiertagen zwischen Essen-Haarzopf und dem Alfried-Krupp-Krankenhaus. Diese Fahrzeiten werden angeboten.

An Heiligabend, am ersten und zweiten Weihnachtstag sowie Silvester startet die Tour ab Böllrodt/Ruhmbach von 9.25 Uhr, danach stündlich ab 10.30 Uhr ab Sonnenscheinsweg nach Fahrplan. Die letzte Fahrt zurück nach Haarzopf beginnt um 15.05 Uhr am Alfried-Krupp-Krankenhaus in Rüttenscheid. An Neujahr, Samstag, 1. Januar, beginnen die Fahrten erst um 11.30 Uhr (bis 15.05 Uhr ab Krupp-Krankenhaus).

Seit der Wiederaufnahme des Fahrbetriebs im August 2020 nach der Corona-Pause fährt der Bürgerbus inzwischen wieder regulär und konnte laut Hans Zilles, Vorsitzender des Bürgerbusvereins, seine Fahrgastzahlen wieder von zunächst monatlich 600 auf knapp 1000 steigern. Sollten sich die Besuchszeiten am Krupp-Krankenhaus wieder ausgeweitet werden, sei mit einer weiteren Steigerung zu rechnen.

Der Essener Bürgerbus fährt auch Gottesdienstbesucher zur Kirche in Haarzopf

Auch bietet der Bürgerbusverein in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde Christus König und der evangelischen Gemeinde Haarzopf/Fulerum einen sogenannten „Kirchenbus“ an. Ältere oder gehbehinderte Kirchgängerinnen und Kirchgänger werden auf Wunsch sonntags von zu Hause für die Messe um 10 Uhr abgeholt, ebenso Besucherinnen und Besucher des evangelischen Gemeindezentrums Fulerum donnerstags zum Seniorenkreis um 14.30 Uhr.

Wer Interesse hat, kann sich unter 01573 6564168 oder 01575 5777750 melden. Ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer sind weiter willkommen, auch für Sonderfahrten, so Zilles. Es genügt in der Regel der normale Führerschein Klasse 3, ein Gesundheitscheck wird kostenfrei durch den Bürgerbusverein vermittelt, der auch den Personenbeförderungsschein für Ehrenamtliche finanziert. Kontakt: Hans Zilles, 0201/712079.

