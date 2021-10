Der ehemalige Essener SPD-Ratsherr Michael Stelzer ist tot

Essen-Bergeborbeck/Bochold. 26 Jahre kämpfte der SPD-Politiker Michael Stelzer für die Dinge, die ihm wichtig waren, im Rat. Jetzt ist der Essener mit 76 Jahren gestorben.

Der ehemalige SPD-Ratsherr Michael Stelzer, der seinen Wahlbezirk in Essen-Bergeborbeck-Bochold hatte, ist plötzlich und unerwartet im Alter von 76 Jahren verstorben. Das teilt der SPD-Unterbezirk Essen mit und würdigt Stelzer als engagierten, streitbaren Politiker.

Der promovierte Physiker war seit 1978 Mitglied der SPD und engagierte sich auch in der Arbeiterwohlfahrt und der Gewerkschaft IGBCE. Dem Rat der Stadt gehörte Stelzer stolze 26 Jahre, von 1994 bis 2020, an. Er arbeitete für die RAG, wo er zeitweise auch Betriebsratsvorsitzender war.

Der Essener Politiker Michael Stelzer war als streitbar und kämpferisch bekannt

Politisch habe er sich vor allem in der Bau- und Verkehrspolitik sowie in den Bereichen Wirtschaft und Finanzen betätigt, heißt es aus dem Unterbezirk. Mit viel Einsatz und großer Vehemenz habe er immer wieder betont, dass sich bei den so genannten Schrottimmobilien an der Zinkstraße 10-20 endlich etwas bewegen müsse. Schon früh habe er deren Aufkauf durch die Stadt und ihren Abriss gefordert, um dort menschenwürdige Wohnungen entstehen zu lassen.

Auch die Zukunft der Emscher und ihrer Nebengewässer sei dem langjährigen Ortsvereinsvorsitzenden der SPD-Bergeborbeck stets ein Anliegen gewesen, für das er sich etwa bei der Emschergenossenschaft eingesetzt habe. „Michael Stelzer kam aus dem Bergbau und ist dem Milieu immer treu geblieben. Für seine Herzensthemen hat er immer fundiert und lautstark gestritten“, formuliert der Unterbezirk. Man werde Michael Stelzer immer mit großem Respekt gedenken.

