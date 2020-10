Ein olympisches Dorf auf der A40? Es war ohne Zweifel eine Überraschung, die Oberbürgermeister Thomas Kufen da aus dem Hut zauberte. In seinen schwärmerischen Worten über Olympia an Rhein und Ruhr als Riesenchance für die Region verpackte der OB auch gleiche eine Absage: „Freiheit Emscher“ stehe für ein olympisches Dorf nicht zur Verfügung. Es war ein sehr konkrete Aussage beim Zukunftskongress „#neuland“, wo viel von Nachhaltigkeit die Rede ist.

Die Öffentlichkeit sieht Mega-Projekte wie olympische Spiele kritisch

Die ehemaligen Bergbauflächen zu beiden Seiten des Rhein-Herne-Kanals sind aus Sicht der Stadtspitze zu bedeutend, um darauf Luftschlösser zu bauen. Ob Olympia an Rhein und Ruhr mehr ist, muss sich erst noch zeigen. Der Weg dorthin ist weit, auch weil Mega-Projekte wie die Spiele im Zeichen der fünf Ringe von der Öffentlichkeit längst kritisch gesehen werden. Zeit verlieren bei der Entwicklung von „Freiheit Emscher“ will Kufen jedenfalls nicht.

Dafür bringt der OB den Deckel auf der A40 ins Spiel. Die Idee ist charmant. Neu ist sie nicht. Mit dem geplanten sechsspurigen Ausbau bis Frohnhausen wurde der Ruf nach einem Deckel noch einmal laut. Doch das Land will nicht einmal eine Machbarkeitsstudie finanzieren, weil der Ausbau der Autobahn in Frohnhausen endet. Alles was danach kommt, ist laut Bundesverkehrswegeplan nicht „vordringlich“. Das heißt: Bis 2030 tut sich da nichts.

So vorsichtig formuliert OB Thomas Kufen selten

Ob Olympia Bewegung in die Sache bringt? Einen Versuch mag es wert sein. Olympia kann gewaltige Investitionen möglich machen. Zu optimistisch, dass bald alles ganz schnell gehen könnte, sollte aber niemand sein. Über das olympische Dorf auf dem Deckel sagte der OB „Es ist nicht mal ein ungelegtes Ei. Es gibt nicht mal das Huhn, das das Ei legen könnte.“ So vorsichtig formuliert Kufen selten. Und wenn Olympia nicht kommt? Sollte der Deckel nicht wieder in der Schublade verschwinden. Für eine PR-Aktion ist er zu wichtig.