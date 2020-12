Der Bürgerbus Essen-Haarzopf fährt auch über die Weihnachtstage und über den Jahreswechsel.

Essen-Haarzopf. Wie in den Vorjahren fährt der Bürgerbus Haarzopf/Margarethenhöhe/Rüttenscheid auch an den Weihnachtstagen und zum Jahreswechsel. Fahrten sind an Heiligabend, am ersten und zweiten Weihnachtstag und an Silvester geplant. So geht die Tour ab Böllrodt/Ruhmbach stündlich von 9.25 Uhr nach Fahrplan, und die letzte Tour startet um 15.05 Uhr vom Alfried-Krupp-Krankenhaus nach Haarzopf. Am Neujahrstag beginnen die Touren erst um 11.25 Uhr, die letzte Fahrt geht um 15.15 Uhr ab Alfried-Krupp-Krankenhaus.

Die Wiederaufnahme des Fahrbetriebs ab August habe gut geklappt, so der Bürgerbus-Vorsitzende Hans Zilles. Er hofft, dass der Bürgerbus Anfang des Jahres 2021 auch die beiden Touren um 17.30 Uhr und 18.30 Uhr ab Haarzopf und um 19.05 Uhr ab Alfried-Krupp-Krankenhaus wieder aufnehmen könne, wenn die Besuchszeiten des Krankenhauses wieder gelockert würden. Die Fahrstrecke über die Ruhmbach-Siedlung hinaus Richtung Schuir hinaus sei zudem nach wie vor – wenn auch durch Corona gebremst – im Gespräch.

Eine Tour ist auch mit wenigen Fahrgästen wirtschaftlich

Vielfach sei nach der Zahl der Fahrgäste gefragt worden, die den Bus gleichzeitig nutzen könnten. Hans Zilles: „Wir lassen nie­manden stehen. Zur Not kommt ein E-Bus ein paar Minuten später dazu.“ Seit Beginn des Fahrbetriebes im Jahre 2005 genüge es wirtschaftlich ohnehin, wenn die Linie pro Tour mit zwei oder drei Fahrgästen besetzt sei.

Zudem biete der Bürgerbusverein in Zusammenarbeit mit der katholischen Kirchengemeinde Christus König einen so genannten "Kirchenbus" an - wenn nicht gerade Corona für den Ausfall der Messen sorge. Ältere und gehbehinderte Kirchgän­ger würden auf Wunsch sonntags für die Messe um 10 Uhr von zu Hause abgeholt. Dazu genüge ein Anruf unter 01573/6564168“. Seit der Verle­gung des Gottes­dienstes auf 10 Uhr bestehe wieder die Möglichkeit, ab 9.25 Uhr vom Ruhm­bach/Böllroth pünktlich mit dem Linienbus zur Kirche Christus König zu kommen.

Ehrenamtliche Fahrer werden jederzeit benötigt, erklärt Hans Zilles, auch weil es in der Vergangenheit viele Anfragen nach Sonderfahrten gegeben habe. Für die Fahrer genüge in der Regel der normale Führerschein Klasse 3, nebst einem Gesundheitscheck, der kostenfrei durch den Bürgerbusverein vermittelt werde. Der Verein finanziere auch den Personenbeförderungsschein für Ehrenamtliche. Für weitere Informationen steht Hans Zilles unter Telefon 0201/712079 zur Verfügung.