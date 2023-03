Das kleine Fachwerkhaus stand an der Heisinger Straße/Ecke Im Oberfeld vor dem Haupthaus und der Neubausiedlung dahinter.

Immobilie Denkmalschutz in Essen: Historisches Fachwerkhaus abgerissen

Essen-Heisingen. Gebaut im 18. Jahrhundert stand es zuletzt lange leer: Das kleine Fachwerkhaus in Essen-Heisingen ist abgerissen worden. Das sorgt für Unmut.

Das kleine Fachwerkhaus an der Heisinger Straße ist Geschichte: „Es ist einfach abgerissen worden“, sagt Henner Höcker entsetzt. Der Ortshistoriker und Vorsitzende der Bürgerschaft hat sich lange darum bemüht, das Nebengebäude des historischen Buschkamphofes zu retten, hatte zahlreiche Mitstreiter an seiner Seite. Nun ist das Häuschen aus dem Ortsbild verschwunden. Henner Höcker, den die Nachricht auf einer Fahrt nach Hessen erreicht, bedauert: „Andernorts geht man mit Denkmalschutz anders um.“

Ob der Denkmalschutz noch bestand, ob er aufgehoben worden ist und wenn ja, warum, dazu steht eine Antwort der Stadt noch aus. Das betroffene Haus war ein kleiner Nebenbau (als Leibzucht: Altenteil für Landwirte), für Ortshistoriker wie Henner Höcker aber hatte dieser große Bedeutung. Es seien bereits so viele alte Gebäude in Heisingen abgerissen worden, das verändere nicht nur das Aussehen des Stadtteils, damit verschwinde auch ein Stück Vergangenheit. Diese sei erhaltenswert gewesen: Im aktuellen Fall geht es um den Buschkampkotten mit seiner Leibzucht.

Das Fachwerkhaus an der Heisinger Straße ist Geschichte, Bagger haben es dem Erdboden gleich gemacht. Foto: Lara Förster / FUNKE Foto Services

„Wir fühlen uns zudem an der Nase herumgeführt“, macht der Heisinger seinem Unmut in Richtung Stadt, den zuständigen Ämtern wie der Denkmalbehörde, Luft. Sie hätten sich mehrfach nach dem Eigentümer erkundigt, nachdem das Haus verkauft worden sein soll. „Wir hatten mehrere Ideen für eine Nutzung“, sagt Henner Höcker. Denn der Zustand sei doch zuletzt derart marode gewesen, dass es sich selbst als noch so winziges Wohnhaus mit seinen etwa 35 Quadratmetern und dem rund 380 Quadratmeter großen Grundstück nicht mehr geeignet hätte.

Dabei wurde es noch 2020 für rund 250.000 Euro angeboten. Dazu gab es allerdings damals bereits den Zusatz: „Preis auf Anfrage“. Der Makler wies zudem auf einen Bauantrag für einen Anbau/Neubau hin (ca. 67 m²), der bereits genehmigt worden sein sollte – für das „neue Traumhaus mit Terrasse und Garten oder einen Wohnbereich mit angrenzendem Atelier“. Vorausgesetzt, der Käufer lasse die Baugenehmigung aktualisieren.

Das „kleine Knusperhäuschen“, es wäre möglicherweise schon wegen seiner Größe und des Zustandes nur etwas für Liebhaber gewesen. Aber genau solch einer hat sich ja für das ebenfalls kleine Fachwerkhaus („Stemmerhäuschen“) in der Dorfmitte gefunden, hat es renoviert und damit erhalten. Dieser Bau gehörte einst zum Stemmerhof (erstmalige Erwähnung 1250).

Das „Stemmerhäuschen“ in der Heisinger Dorfmitte hat der private Eigentümer inzwischen liebevoll saniert. Foto: Christian Schmitt / FUNKE Foto Services

Das nun abgerissene Fachwerkhaus an der Heisinger Straße war auch laut Makler komplett sanierungsbedürftig. Es gehörte zum benachbarten Buschkampkotten, der Museumskreis hatte seinerzeit herausgefunden, dass es bereits 1766 gebaut worden sei. Als Eigentümer wurde erst die Abtei, dann die Zeche Carl Funke (1912) genannt, bevor es in private Hände kam. Die derzeitigen Eigentümer waren für die Redaktion bislang nicht erreichbar.

Ein ehemaligen Bewohner jedenfalls war Laternenanzünder, kümmerte sich um die Straßengaslaternen. Bis vor 23 Jahren soll er mit seiner Frau dort gewohnt haben. Es ist diese Historie, es sind all diese Geschichten rund um die Bauten und ihre Menschen, um die nicht nur Henner Höcker fürchtet. Den Umgang mit diesen Denkmälern empfindet er als fast unerträglich.

Dabei stand der Abriss des kleinen Hauses schon viel früher einmal an, als es galt, die Heisinger Straße zu verändern. Und auch die Stadt Essen war bereits Eigentümerin des Baus (ab 1977). Dann kam 1990 der Denkmalschutz für Kotten und Leibzucht, gefolgt vom Verfall des kleinen Baudenkmals. Den Zustand bezeichnete die Stadt selbst als „höchst unbefriedigend“. Die damaligen Eigentümer wurden aufgefordert, sich zu kümmern. Das war 2013.

Zehn Jahre später ist nicht nur der schlechte Zustand verschwunden, sondern gleich das ganze Fachwerkhäuschen. Zurück bleiben die Heisinger, die sich so sehr um den Erhalt von Haus und Historie bemüht hatten.

