Demo gegen Kriegsgefahr zieht von Essen nach Gelsenkirchen

Gegen eine „akute Weltkriegsgefahr“ sollen in Essen und Gelsenkirchen 1500 Menschen auf die Straßen gehen.

Essen/Gelsenkirchen. Mehrere Organisationen und Initiativen rufen am Muttertag zu einer Demonstration von Essen nach Gelsenkirchen auf. 1500 Teilnehmer erwartet.

Eine bundesweite Demonstration unter dem Motto „Aktiver Widerstand gegen die akute Weltkriegsgefahr“ soll am Sonntag, 8. Mai, in Essen und Gelsenkirchen über die Bühne gehen. Die Anmelder rechnen nach Auskunft der zuständigen Polizei Gelsenkirchen mit bis zu 1500 Teilnehmern.

Aufgerufen zu der Versammlung hat das linksgerichtete Internationalistische Bündnis als überparteiliche Bewegung aus 40 Organisationen und Initiativen. Bislang sei keine Gegenkundgebung angemeldet worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Sollte es dabei bleiben, dürfte das Konfliktpotenzial auf den Straßen überschaubar sein.

Demonstranten treffen sich an der Zweigertbrücke

Die Kundgebung startet um 11 Uhr an der Zweigertbrücke in Essen-Karnap. Danach zieht der Tross nach Gelsenkirchen-Horst, wo ab 13 Uhr an der Schmalhorststraße die Abschlusskundgebung mit Reden linker Gruppen und künstlerischen Beiträgen beginnt.

Die Verkehrsbehinderungen sollen sich in Grenzen halten. Wie Polizei erklärte, werde der Betrieb der Ruhrbahn-Linie U11 für die Dauer der Demo auf Essener Stadtgebiet eingestellt. Busse übernehmen den Ersatzverkehr. Während des Zugs nach Gelsenkirchen sei mit temporären Straßensperrungen zu rechnen. Während der stationären Versammlung am Ende der Veranstaltung sollen sich die Teilnehmer auf den Gehwegen aufhalten. Funktioniere dies nicht, könne es zu spontanen Absperrungen kommen.

Mit dem Krieg in der Ukraine sei eine offene Weltkrise ausgebrochen: wirtschaftlich, politisch, militärisch, ökologisch. „Nur der aktive Widerstand kann die Gefahr eines dritten Weltkriegs bannen“, heißt es in dem Aufruf zu der Demonstration anlässlich der der Zentrale Koordinierungsausschuss des 20. internationalen Pfingstjugendtreffens entschieden hat, eine ursprünglich für 7. Mai geplante bundesweite Vorbereitungsrunde ausfallen zu lassen.

