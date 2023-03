Demenz und Depression: Seniorenrat Essen zu Ängsten im Alter

Essen. Demenz und Depression – das sind zwei angstbesetzte Themen für ältere Menschen. Im Essener Seniorenrat stellt ein Experte nun Hilfsangebote vor.

Wie breit das Spektrum des Essener Seniorenrats ist, zeigt er auf seiner Sitzung an diesem Mittwoch, 8. März, um 10 Uhr: Da geht es einmal um das Thema „Neue Wege der Stadtbibliothek Essen“, zum anderen um „Angst im Alter: Depression oder Demenz“. Getagt wird im Ratssaal im Rathaus (Porscheplatz), Zuhörer und Zuhörerinnen sind willkommen, Wortmeldungen aus dem Publikum möglich.

Die Leiterin der Essener Stadtbibliothek, Anja Flicker, stellt Entwicklungen und Perspektiven ihres Hauses vor. Dabei geht es um den geplanten Umzug in ein neues Domizil im Herzen der Innenstadt ebenso wie um Teilhabe im Alter. Die Zentralbibliothek und ihre 16 Zweigstellen im gesamten Stadtgebiet sind auch Orte der Begegnung für ältere Menschen, die neben den Büchern mit ihren Veranstaltungen punkten.

Pflegende Angehörige geraten an ihre Grenzen

Von den angstbesetzten Seiten des Alters sprich Priv.-Doz. Dr. Patrik Roser, LVR Uniklinikum: Eine drohende Demenz oder eine altersbedingte Depression machen gerade alleinlebenden Senioren Sorge. Andere ältere Menschen geraten bei der Pflege eines Angehörigen an ihre Grenzen. In seinem Vortrag will Dr. Roser über Hilfs- und Beratungsangebote informieren und aufzeigen, wie man Krankheitsbilder abgrenzt.

