Dementer Essener (82) vermisst: Wer hat Rüdiger G. gesehen?

Essen. Ein 82-Jähriger aus Altenessen ist seit Dienstagabend spurlos verschwunden. Die Polizei Essen hat ein Foto des vermissten Seniors veröffentlicht.

Der 82-jährige Rüdiger G. aus Essen-Altenessen wird vermisst. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der Senior am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr an seiner Wohnanschrift das letzte Mal gesehen.

Wer Rüdiger G. gesehen hat, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei

Rüdiger G. ist stark dement und kann sich nur in seinem nahen Umfeld orientieren. Der Vermisste ist 1,75 bis 1,80 Meter groß und gut zu Fuß. Zuletzt trug er eine graue Strickjacke, ein mintgrünes Poloshirt, eine Jeans und eine beige Schiebermütze.

Wer Rüdiger G. gesehen hat oder weiß, wo er sich aufhält, sollte sich an die Polizei wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

