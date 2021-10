Deilbach-Tunnel nach Hochwasser: So geht Sanierung weiter

Essen. Die Sanierung im Gewerbegebiet Prinz-Friedrich-Straße in Essen-Kupferdreh geht weiter. Dazu sollen auch Spezialisten aus Norwegen anreisen.

Bei der Jahrhundert-Flut Mitte Juli ist in Essen-Kupferdreh ein Tanklastzug von einem Krater regelrecht verschluckt worden. Der Deilbach hatte das Erdreich unter dem Gelände der Spedition Torwesten unterspült, daraufhin tat sich die Erde auf. Eine erste Sanierung wurde laut Stadt am 10. September abgeschlossen, nun steht fest, wie es weiter geht.

Los geht es am Montag, 8. November, geplant ist eine Sanierung in zwei Schritten. Diese wird deutlich teurer werden, als zunächst angenommen. Ursprünglich war man von Kosten in Höhe von 400.000 Euro ausgegangen, inzwischen geht man laut Stadt von Kosten in Höhe von 1,3 Millionen Euro aus. Es sei vorgesehen, dass die Finanzierung über die Wiederaufbauhilfe des Landes erfolgt.

Spezialisten aus Norwegen reisen nach Essen

Da noch immer akute Einsturzgefahr an der Stelle besteht, wird die Unterspülung zunächst mit ferngesteuerten Baggern gesichert, heißt es. Dabei komme ein innovatives Verfahren zum Einsatz, das bereits in Norwegen erfolgreich war. Spezialisten aus dem skandinavischen Land werden die Arbeiten vor begleiten.

Unterstützt werden sie dabei von den Industrietauchern, die bereits die erste Unterspülung in dem Gewölbe saniert hatten: die Duisburger Spezialtruppe, unter der Leitung von Nick van Kooten. Im August waren sie in die Röhre getaucht, unter Wasser und in völliger Finsternis mussten sie da zunächst Stahlplatten andübeln und die Ausspülungen dahinter mit Spezialbeton verfüllen.

Erste Maßnahme soll mindestens 14 Wochen dauern

Für die Arbeiten mit den Spezialisten aus Norwegen sind mindestens 14 Wochen veranschlagt, so die Stadt. Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, wird in einem zweiten Schritt die Einsturzstelle selbst saniert, Planungen seien bereits angelaufen. Dabei ist vorgesehen, dass die Böschung mit sogenannten Winkelstützmauern abgesichert werden. Hierfür ist mit mindestens weiteren acht Wochen Bauzeit zu rechnen.

Die Verfüllung des Gewölbes soll erst dann stattfinden, wenn der Deilbach an der Stelle umgelegt und die Renaturierung fertiggestellt ist – das soll nach Angaben der Stadt Ende 2022 soweit sein.

Lkw-Fahrer hatte viel Glück

Bei der Hochwasser-Flut Mitte Juli hatte der Fahrer des Lkw, der in den Krater fiel, großes Glück. Der Mann hatte das Fahrzeug genau über der Stelle abgestellt, die wenig später zusammenstürzte. Als das Unglück passierte war der Fahrer gerade auf Toilette, sein Hund saß allerdings noch im Fahrerhaus – konnte aber von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden.

