Deilbach-Röhre in Essen: Fledermaus verzögert Verfüllung

Das Jahrhundert-Hochwasser Mitte Juli 2021 in Essen-Kupferdreh hat dafür gesorgt, dass der Deilbach ein riesiges Loch mitten in das Gelände der Spedition Torwesten riss. Ein Tanklaster wurde auf spektakuläre Weise in den Krater gezogen. Unser Bild entstand zwei Tage später am 17. Juli.