Defekte Brücke in Essen ist seit einem Jahr gesperrt

Essen-Rellinghausen. Holzplanken der blauen Brücke im Schellenberger Wald in Essen-Rellinghausen sind marode oder fehlen ganz. Was die Stadt dort plant.

Die bei den Bürgerinnen und Bürgern in Essen-Rellinghausen und Stadtwald beliebte und wegen ihres farbig gestrichenen Geländers als „blaue Brücke“ bekannte Überquerung des Bachlaufs im Schellenberger Wald ist seit rund einem Jahr gesperrt. Das ärgert Spaziergängerinnen und Spaziergänger.

An der Brücke sind Holzplanken beschädigt oder fehlen ganz. Dass das Bauwerk so nicht mehr verkehrssicher ist, leuchtet ein. Allerdings wundern sich Anwohner, warum die Balken nicht einfach ergänzt oder ausgetauscht werden können. Immerhin verbinde die kleine Brücke zwei wichtige Wege im Schellenberger Wald und werde von Spaziergängern, Joggern und Hundebesitzern gern genutzt.

Holzbalken der blauen Brücke im Schellenberger Wald sind defekt oder fehlen ganz. Foto: Markus Panofen

Laut Markus Panofen, Fraktionsvorsitzender der CDU in der Bezirksvertretung II (Rellinghausen, Stadtwald, Bergerhausen, Rüttenscheid), ist das Problem nach wie vor nicht behoben, obwohl es bereits im vergangenen Jahr Thema in der Bezirksvertretung II war.

Wegen der defekten Brücke in Essen müssen Spaziergänger Umwege hinnehmen

„Gerade für ältere Menschen ist die gesperrte Brücke ein Problem. Sie müssen Umwege in Kauf nehmen, die teils steil bergauf führen, unbefestigt und damit für viele beschwerlich sind“, so Panofen, den schon viele Beschwerden zu dem Thema erreicht haben. Mitglieder der CDU-Fraktion in der BV II und des Ortsvorstands der CDU Rellinghausen/Stadtwald hatten sich deshalb vor einigen Wochen zum Ortstermin an der blauen Brücke getroffen.

Bei der Stadt ist das Problem bekannt. Die Brücke im Schellenberger Wald sei nicht mehr verkehrssicher und habe daher gesperrt werden müssen. Die sogenannten Laufbohlen seien an mehreren Stellen durchgefault. Es sei geplant, die gesamte Holzoberfläche abzubauen und durch einen Gitterrost zu ersetzen. Das benötigte Material soll in diesen Tagen geliefert werden. Dann könne die beauftragte Firma mit der Reparatur der Brücke beginnen.

